Evasion: 17 détenus abattus, 57 en cavale

Dix-sept fugitifs ont été abattus en Papouasie-Nouvelle-Guinée après une évasion collective, rapporte lundi la presse locale, qui signale que 57 détenus sont toujours en cavale.

17 prisoners shot dead after mass breakout at a jail in Papua New Guinea - 57 still on the run