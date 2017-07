Faible mobilisation en soutien à Lula

Seuls quelques milliers de manifestants ont répondu jeudi en début de soirée dans les grandes villes du Brésil à l'appel des mouvements de gauche à soutenir l'ex-président Lula condamné à près de dix ans de prison, une mobilisation décevante pour l'icône de la gauche.

À Sao Paulo, capitale économique et plus grande métropole du pays, environ 5000 personnes étaient rassemblées sur l'Avenida Paulista, principale artère de la ville, a constaté une journaliste de l'AFP.

Mais les organisateurs - le Parti des Travailleurs (PT) de Lula et d'autres organisations de gauche - s'attendaient à un afflux plus important après l'arrivée de Luiz Inacio da Silva, qui a rejoint les manifestants en début de soirée.

«Persécution»

«C'est une condamnation politique, sans preuves. Ils veulent empêcher qu'il se présente aux élections de 2018 et qu'il les gagne, parce qu'il est en tête des intentions de vote», a déclaré à l'AFP Edson Fogo, 49 ans, qui manifestait à Sao Paulo.

À Rio de Janeiro, environ 400 personnes étaient rassemblées dans le centre-ville sur la place Cinelandia pour la mobilisation «Avec Lula et pour la démocratie».

«Nous sommes ici pour dénoncer la persécution dont Lula est la victime. C'est une tentative de bafouer le processus démocratique, on ne peut pas accepter ça», lançait Jandira Feghali, députée communiste de Rio.

Incertitude

Dans la capitale Brasilia, seuls 200 manifestants étaient présents devant le palais présidentiel de Planalto, brandissant des pancartes où on pouvait lire «Lula innocent», devant une centaine de policiers.

Les récents appels du PT à la mobilisation populaire, notamment contre les réformes libérales du gouvernement du président Michel Temer, avaient déjà rencontré un succès mitigé. D'autant plus que le parti est en pleine déliquescence depuis la destitution de la présidente Dilma Rousseff l'an dernier.

Cette journée de mobilisation intervient huit jours après la condamnation choc à neuf ans et six mois de prison de Lula par le juge anticorruption Sergio Moro. L'icône de la gauche latino-américaine reste en liberté en attendant le jugement en appel de sa condamnation, qui pourrait prendre des mois.

L'incertitude sur le sort de Lula va peser lourdement sur une situation politique des plus confuses au Brésil, où le président Temer est menacé d'un procès pour corruption qui le chasserait du pouvoir.

Biens saisis

Héros national pour beaucoup de Brésiliens écoeurés par une corruption endémique, le juge Moro s'est attaqué mercredi aux biens de Lula pour «réparation des dommages causés» estimés à 16 millions de réais (4,4 millions d'euros) au groupe public Petrobras.

Un triplex au coeur des ennuis de Lula - une «largesse» de la compagnie de BTP OAS en échange de contrats de Petrobras, selon l'accusation - ayant déjà été confisqué, le juge Moro a décidé de geler les biens d'une valeur de 13,7 millions de réais (3,8 millions d'euros) de l'ex-ouvrier métallurgiste pour faire le compte.

Ainsi, plus de 600'000 réais (165'000 euros) ont été gelés sur les avoirs de Lula dans quatre banques brésiliennes. La décision du juge de Curitiba concerne également trois appartements - dont la résidence de Lula à Sao Bernardo do Camp (sud) -, un terrain et deux voitures.

«L'obsession du retour»

Catte décision a encore compliqué la situation de l'ex-président de 71 ans et a été dénoncée avec virulence par le PT, pour qui la justice veut «le priver de ses moyens de subsistance». Lula et sa famille pourront conserver la jouissance de ces possessions mais celles-ci ne peuvent être vendues dans l'attente du jugement en appel.

L'ex-président, qui est visé par quatre autres procédures judiciaires, a toujours nié les accusations dont il fait l'objet. Combatif, il a affirmé jeudi avoir «l'obsession de revenir en politique» dans un entretien avec des journalistes locaux retransmis sur YouTube.

Mais le juge Moro, décidément déterminé à ne pas le lâcher, l'a convoqué jeudi pour le 13 septembre concernant une de ces affaires: l'acquisition controversée d'un terrain.

En plus de ses déboires judiciaires, Lula a été endeuillé par le décès brutal jeudi d'un de ses plus proches collaborateurs, Marco Aurélio Garcia, avec qui il a fondé le PT au début des années 1980.

Les manifestations dans plusieurs villes brésiliennes ont débuté par une minute de silence en son hommage. (afp/nxp)