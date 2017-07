Flambée de violence aux abords de l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem

Une flambée de violence qui a fait au moins trois morts et des dizaines de blessés palestiniens a embrasé ce vendredi à Jérusalem les abords de l’Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’Islam et site présumé du temple biblique vénéré par les juifs. Les heurts opposaient manifestants musulmans et policiers israéliens déployés en force pour tenter de contenir une explosion de violence.

Motif de cette poussée de fièvre: des portiques de sécurité installés aux accès de l’aire sacrée, après l’attaque à l’arme automatique perpétrée sur place il y a une semaine et ayant coûté la vie à ses trois auteurs – arabes israéliens – et deux policiers druzes.

«Allah Akbar! Le Prophète est avec nous!» ont scandé sous un ciel de plomb des centaines de fidèles de tous âges, prosternés sur leur tapis de prière déroulé par terre, face aux «bérets verts» lourdement armés en faction devant les portiques. La journée a été ponctuée de jets de pierres, bouteilles et pétards, tirs de grenades lacrymogènes…

Réunis jeudi soir à Tel-Aviv, les dix membres du cabinet israélien de sécurité avaient donné carte blanche à la police «pour garantir la liberté de culte et la sécurité» des dévots se rendant à l’Esplanade. En clair, le premier ministre Benyamin Netanyahou a approuvé le maintien des portiques, contrairement aux recommandations du Shin Beth (sécurité intérieure) et de Tsahal (l’armée). «Ils n’ont qu’une seule fonction: empêcher la répétition des horribles assassinats de la semaine dernière qui ont désacralisé ce lieu saint», assure Gilad Erdan, ministre de la Sécurité publique.

La police a mobilisé des milliers d’hommes, et cinq bataillons de Tsahal ont été envoyés en renfort en Cisjordanie occupée. Seuls les hommes âgés de plus de 55 ans et les femmes ont pu accéder à l’Esplanade, et des barrages routiers ont filtré les convois d’autobus affrétés pour la grande prière du vendredi. A l’appel de leurs chefs spirituels qui avaient ordonné la fermeture des mosquées en Israël et dans les territoires occupés, des dizaines de milliers de fidèles ont convergé vers la Ville sainte.

Le dispositif adopté à l’Esplanade rappelle certes celui de La Mecque. Mais aux yeux des musulmans, il constitue une violation du statu quo en vigueur depuis la fin de la guerre des Six-Jours de juin 1967. Ce «statu quo» confie au Waqf, instance relevant de la Jordanie, la gestion des affaires religieuses à l’Esplanade. «Nous ne franchirons pas ces portiques!» a averti le Mufti de Jérusalem, Muhammad al-Husseini. Peu de fidèles ont désobéi.

Le président palestinien Mahmoud Abbas souhaite la désescalade. Mais le Hamas et le Jihad islamique à Gaza poussent à une troisième Intifada. De son côté, le Mouvement islamique israélien, décrété hors-la-loi, fait campagne depuis des années pour «Al-Aqsa en danger». Les dirigeants musulmans contestent à Israël son annexion de Jérusalem-Est et l’accusent de judaïser ce secteur et de vouloir reconstruire l’antique temple juif sur les ruines d’Al-Aqsa.

Américains, Israéliens, Jordaniens et Palestiniens tentent de dénouer par la voie diplomatique la crise, qui risque de s’enliser dans le chaos.

