François Fillon lâché de toutes parts

Depuis l'annonce mercredi de sa probable mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, Penelope, François Fillon doit faire face à de nombreuses défections dans son équipe de campagne et à des appels dans son camp à son retrait.

Son porte-parole Thierry Solère, qui figurait parmi les soutiens les plus fidèles du candidat conservateur a annoncé vendredi matin sa démission. «Organisateur de la primaire, j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de François Fillon», écrit-il sur Twitter, rejoignant ainsi la longue liste des défections depuis mercredi parmi les soutiens de l'ex-Premier ministre, mis en cause avec des membres de sa famille dans une affaire d'emplois présumés fictifs.

Organisateur de la primaire, j ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de @FrancoisFillon — Thierry SOLERE (@solere92) 3 mars 2017

«Il ne peut plus être candidat, parce qu'il ne peut plus mener une campagne sur le fond pour défendre des idées et un idéal républicain et démocratique», a estimé vendredi l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, en écho des multiples critiques qui s'élèvent dans les rangs de la droite et du centre.

Retrait de l'UDI

L'Union des démocrates et indépendants (UDI) va annoncer ce vendredi qu'elle retire son soutien à François Fillon. La formation demandera au parti Les Républicains (LR) de lui trouver un remplaçant, a-t-on appris de source proche de la direction du parti centriste.

Le président de l'UDI «Jean-Christophe Lagarde le fera officiellement savoir au plus tard à 20 heures», a déclaré cette source à Reuters. «Nous appellerons les Républicains à prendre leurs responsabilités et à trouver un autre candidat».

De son côté, l'ancien président Nicolas Sarkozy a reçu vendredi le président du Sénat Gérard Larcher et le secrétaire général des Républicains Bernard Accoyer, deux proches de François Fillon, pour examiner la situation à droite en vue de l'élection présidentielle, a-t-on dit à Reuters de source proche du secrétaire général.

«Les trois se sont réunis, c'est une consultation classique dans pareil cas», a-t-on déclaré, confirmant une information de BFM TV.

