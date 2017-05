Greenpeace en lutte contre un forestier canadien

C'est un nouvel épisode dans le conflit entre l'entreprise et les groupes environnementaux.

L'organisation de défense de l'environnement a lancé un appel aux grands éditeurs comme Hachette, Penguin Random House, HarperCollins et Simon & Schuster leur demandant de ne plus s'approvisionner en papier auprès de Produits forestiers Résolu (PFR) pour leurs livres, afin de manifester leur «soutien des défenseurs de la liberté d'expression à travers le monde».

Museler la société civile

Résolu, premier groupe forestier au Canada, a intenté l'an dernier un procès en réclamant à Greenpeace des dommages de 300 millions de dollars canadiens (200 millions d'euros). Le groupe environnemental dénonce aujourd'hui les actions de Résolu «visant à museler la société civile» et à «intimider les critiques» et opposants.

Selon l'organisation non-gouvernementale, une victoire en justice de l'entreprise forestière pourrait «créer un précédent dangereux» qui risquerait «d'encourager les entreprises à travers le monde à utiliser des tactiques similaires contre leurs détracteurs» sur d'autres enjeux environnementaux.

«C'est une question de défense des intérêts publics et non pas un acte criminel», selon Greenpeace.

Tensions

Le géant allemand des médias Axel Springer avait décidé en 2015 de ne plus se fournir en papier auprès de Résolu en raison des tensions entre le forestier et les autochtones et les écologistes.

Résolu a indiqué mardi que le procès faisait suite «aux menaces, cyberattaques, intimidation des clients, destructions d'emplois, préjudice aux communautés locales et diffamation de la part de Greenpeace» à propos des méthodes d'exploitation de la forêt boréale canadienne.

Depuis plusieurs années, un bras de fer oppose Résolu aux groupes environnementaux critiquant sa gestion des ressources forestières. L'entreprise reçoit l'appui de responsables politiques dans les régions où l'industrie du bois est souvent l'un des principaux employeurs.

En 2015, le label international de certification de développement durable de l'industrie forestière, FSC, avait dénoncé une campagne de dénigrement de la part de Résolu à son encontre quand l'entreprise avait accusé Greenpeace d'avoir influencé la décision de l'organisme indépendant de priver Résolu de sa certification. (afp/nxp)