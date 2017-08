Grève à l'aéroport de Barcelone dès vendredi

Les agents de sécurité de l'aéroport El Prat de Barcelone démarreront vendredi une grève perlée, suivie d'une grève totale à partir du 14 août. Ce mouvement risque d'allonger considérablement les files d'attentes pour les vacanciers de cet aéroport très fréquenté.

Service minimum

La grève partielle comportera quatre heures d'arrêts par jour vendredi, dimanche et lundi, et de même la semaine suivante. A partir du 14 août, la grève sera indéfinie.

Les employés seront néanmoins tenus de respecter une obligation de service minimum de 90%, décidée par la préfecture de Catalogne, a expliqué à l'AFP Juan Carlos Gimenez, porte-parole du comité de grève des employés d'Eulen, l'entreprise privée assurant la sécurité dans l'aéroport. Son personnel n'est pas syndiqué.

Les travailleurs dénoncent le manque d'effectifs et la surcharge de travail des quelque 360 agents. Ils réclament «qu'il n'y ait plus de journées de travail de 16, 14 heures, que les gens puissent aller aux toilettes...», explique M. Gimenez.

Surcharge de travail

Selon lui, la charge de travail débouche sur «beaucoup d'arrêts-maladie pour problèmes psychologiques, dépressions (...) et cela nuit à la sécurité».

M. Gimenez a précisé qu'aucune négociation n'était prévue jeudi, le représentant d'Aena, le gestionnaire semi-publics des aéroports espagnols, ayant refusé d'y prendre part.

La société Eulen affirme de son côté dans un communiqué avoir participé à trois réunions «avec l'intention de négocier et de faire des propositions, tandis que le comité de grève, soit ne s'est pas présenté, soit n'a manifesté aucune intention de négocier».

Problème de saturation

L'aéroport de Barcelone-El Prat, le deuxième d'Espagne après Madrid, avait déjà connu en mai un problème de saturation, avec des files d'attente allant jusqu'à trois heures, en raison du manque de policiers pour effectuer les contrôles systématiques de tous les voyageurs. Elles se sont résorbées après des renforts de personnel et l'installation de scanners de passeport supplémentaires.

Le trafic passagers a bondi de plus de 60% entre 2009 et 2016 dans cet aéroport, en raison de l'implantation de nombreuses compagnies low-cost, et de l'attractivité de la côte catalane, la «Costa Brava», la plus visitée d'Espagne, et de la ville de Barcelone. (ats/nxp)