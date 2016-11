Grève chez Eurowings: plus de 60 vols annulés

Le personnel de cabine de la compagnie Eurowings s'est mis en grève. Ce mouvement a un léger impact sur les voyageurs en Suisse.

Sur les 88 vols prévus par la filiale à bas coûts du groupe Lufthansa à destination et au départ de Düsseldorf, 52 sont annulés mardi, a fait savoir l'aéroport dans un communiqué.

A Hambourg, 38 vols effectués par Eurowings sont au programme mardi. Ces trajets concernent plus de 4000 passagers.

En Suisse, Eurowings propose quotidiennement, à l'aéroport de Genève, trois trajets en direction et au retour de Düsseldorf et un seul à Hambourg, selon son site internet. Le vol du matin pour Düsseldorf s'est déroulé comme prévu, celui de l'après-midi est toujours au programme. Mais le trajet du soir a été annulé.

A Zurich, aucune perturbation n'a été à déplorer pour l'unique voyage d'Eurowings, ce matin, à destination et au départ de Düsseldorf. Et le vol concernant Hambourg de cet après-midi est toujours au programme.

Les aéroports de Berne et de Bâle ne sont pas concernés par cette grève. La filiale à bas coûts de Lufthansa ne réalise, en effet, aucune liaison avec Düsseldorf et Hambourg.

Autre grève mercredi

Le syndicat des services, Verdi, a appelé lundi le personnel navigant d'Eurowings à faire grève de 5h à 20h dans ces deux aéroports. L'organisation syndicale, qui représente une partie des employés, réclame la négociation d'une convention collective spécifique pour ceux qu'elle défend, alors qu'une autre partie des salariés est représentée par le syndicat UFO.

Lufthansa doit être affecté par une autre grève mercredi, à l'instigation cette fois du syndicat des pilotes, Cockpit. La compagnie allemande a annoncé qu'elle annulait plus d'un tiers de ses vols prévus mercredi. Ces 876 annulations, sur les quelque 3000 vols prévus ce jour-là, affecteront autour de 100'000 passagers, a précisé Lufthansa.

L'organisation syndicale met en avant l'absence d'augmentations salariales depuis plus de cinq ans et une importante perte de pouvoir d'achat, en raison de l'inflation. Elle demande rétroactivement une revalorisation salariale de 3,66% par an sur cette période. (ats/nxp)