«Haradinaj ne doit pas être expulsé vers la Serbie»

«S’il a commis des crimes de guerre, alors moi aussi. Et je suis certain que non!» Isa Jasiqi est un ancien compagnon d’armes de l’ex-premier ministre kosovar Ramush Haradinaj, actuellement placé sous contrôle judiciaire en France, dans l’attente de la décision d’une expulsion vers la Serbie, qui devrait être rendue par le tribunal de Colmar le 9 février prochain.

Ce vétéran des partisans de l’UCK pour la libération du Kosovo, résidant à Genève depuis 2005, ne comprend pas que la France ait arrêté , le 4 janvier à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, le chef de l’unité des «Aigles noirs», considéré comme un héros de guerre à Pristina. Cette arrestation avait suscité des manifestations de protestation à Pristina.

«D’abord, il est incompréhensible qu’il ait été interpellé dans un pays qui a reconnu le Kosovo. En Espagne, j’aurai compris, mais en France… Ensuite, Ramush Haradinaj a comparu à deux reprises devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui l’a relaxé par deux fois, en 2008 et 2012», explique Isa Jasiqi, ancien coordinateur de l’UCK pour la région de Dukajin. «Il n’a pas à être jugé en Serbie, qui n’a toujours pas accepté l’indépendance du Kosovo, mais par une cour internationale ou dans son pays», poursuit-il.

Sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par Belgrade en 2004 pour crimes de guerre durant la guerre du Kosovo, à la fin des années 90, Ramush Haradinaj, est selon le ministre serbe de la justice, Nela Kuburovic, «inculpé de meurtres, tortures et enlèvements de Serbes, d’Albanais et de Roms, pendant et après la guerre du Kosovo». Des pièces et des témoignages ont été transmis par le parquet serbe à la justice française pour justifier la demande d'extradition, conforme au Droit international. La Serbie a menacé le mois dernier de refuser d’extrader toute personne réclamée par la justice française, si l’ancien premier ministre était expulsé par Paris.

Un tribunal international doit être mis en place à La Haye en 2017 pour juger les crimes commis par les kosovars durant la guerre. Parmi les personnes qui pourraient être mises en cause, figurent le nom d'Hashim Thaçi, l’actuel président kosovar et celui qui est désormais son opposant, Ramush Haradinaj, qui fut premier ministre de décembre 2004 à mars 2005.« Pendant cent ans encore, on sera accusé par la Serbie. C’est une affaire politique», estime Isa Jasiqi. Lui n’a jamais été appelé à témoigner.

«Il y a neuf mois, Haradinaj a tenu une réunion publique à Genève. Il a dit que que les kosovars devaient aimer la Suisse comme leur seconde patrie, car c’est le premier pays à avoir reconnu notre indépendance», se souvient Isa Jasiqi. (24 heures)