Huit morts dans la crue d'une rivière de l'Arizona

Au moins huit personnes sont mortes noyées dans une rivière de l'Arizona, dans le sud des Etats-Unis, surprises par une crue soudaine causée par de fortes pluies, a annoncé dimanche le bureau du shérif. Plusieurs autres personnes sont portées disparues.

NEW: Authorities in Arizona say death toll has risen to eight in flash flooding along the Verde River. https://t.co/rmRIXayq54 pic.twitter.com/ZhEna48aQL