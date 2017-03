Il ciblait les juifs pour se venger de son ex

Un homme suspecté d'avoir lancé de fausses alertes à la bombe contre des établissements juifs aux Etats-Unis a été interpellé vendredi à Saint Louis (Missouri, centre), les premiers éléments de l'enquête indiquant qu'il souhaitait ainsi compromettre une ancienne petite amie.

Juan Thompson, 31 ans, aurait contacté plusieurs centres juifs et écoles juives ainsi que les bureaux new-yorkais de l'ONG juive Anti-Defamation League (ADL) pour prévenir de la présence d'explosifs, selon un communiqué du procureur fédéral du district sud de l'Etat de New York, Preet Bharara.

Reports of bomb threats at JCCs & Jewish schools, and another Jewish cemetery desecrated in Philadelphia. Sending love to our community — JewishVoiceForPeace (@jvplive) February 27, 2017

Certaines alertes ont été faites au nom de l'ancienne petite amie du suspect, qui a rompu avec lui en juillet 2016, semble-t-il pour tenter de la compromettre par rancoeur. Les recherches effectuées sur la foi de ces huit alertes distinctes n'ont permis de découvrir aucun engin explosif.

Le suspect a ensuite posté plusieurs messages sur son compte Twitter pour dénoncer les prétendus agissements de son ancienne petite amie, qu'il a qualifiée d'«antisémite». Ces alertes étaient le point d'orgue, selon les enquêteurs, d'une campagne de harcèlement lors de laquelle Juan Thompson avait notamment contacté l'employeur de la jeune femme pour l'accuser de divers maux.

The @SecretService visited me looked at my tweets, questioned my politics b/c some awful white woman I date reported me. I won't be silenced — Juan M. Thompson (@JuanMThompson) February 27, 2017

Know any good lawyers? Need to stop this nasty/racist #whitegirl I dated who sent a bomb threat in my name & wants me to be raped in jail. pic.twitter.com/B1IU0RkNCZ — Juan M. Thompson (@JuanMThompson) February 24, 2017

Le suspect devait être présenté vendredi à un juge en vue de son inculpation. A ce stade, le procureur n'a retenu contre lui que le chef d'accusation de cyber-harcèlement, mais il a précisé que l'enquête se poursuivait.

Une centaine de centres et d'établissements scolaires communautaires juifs dans 33 états ont rapporté des alertes à la bombe et des menaces depuis le début de l'année. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de juifs au monde, derrière Israël, avec 4,5 à 5,5 millions d'Américains juifs selon diverses estimations. Une dizaine de pierres tombales renversées ont été découvertes jeudi dans un cimetière juif de Rochester (Etat de New York, nord-est).

Fin février, des vandales avaient brisé et retourné plus de 500 pierres tombales dans un autre cimetière juif, à Philadelphie, une semaine après un acte similaire à Saint Louis. Mardi, en ouverture de son premier discours devant le Congrès, le président Donald Trump a dénoncé solennellement une série d'actes racistes et antisémites commis dans tout le pays ces derniers jours, promettant que l'Amérique resterait «unie» contre la «haine». (AFP/nxp)