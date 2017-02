Il fonçait avec un camion de gaz, la police tire et le stoppe

La police espagnole a dû tirer à plusieurs reprises mardi pour arrêter un camion chargé de bonbonnes de gaz, volé par un Suédois de 32 ans apparemment déséquilibré, au terme d'une course poursuite à Barcelone.

Le camion roulait à contresens sur le périphérique de la seconde ville d'Espagne, dans une zone proche des plages. «Il ne s'agit pas d'un acte terroriste», a écrit le ministre espagnol de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido, sur son compte Twitter. «Le conducteur du camion de butane volé à Barcelone a des antécédents psychiatriques».

Aucune arme

Le conducteur, «un homme de 32 ans, de nationalité suédoise», a finalement été interpellé vers 10h30, à l'issue d'une course-poursuite sur trois kilomètres, selon la police régionale. «Il n'y avait aucune arme sur lui ni à bord du véhicule», a indiqué le porte-parole de la police catalane, Joan Carles Molinero, devant la presse.

«L'homme est en ce moment soigné dans un hôpital de Barcelone». «Il n'est pas blessé» mais les enquêteurs n'ont pas encore pris sa déclaration, a précisé ce commissaire.

Police in #Barcelona have shot at and arrested the driver of a stolen truck. It was heading towards the centre full of gas canisters. pic.twitter.com/pcvkrTPUgp