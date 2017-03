Il se fait tirer dessus à cause de ses origines

Cet homme âgé de 39 ans, dont l'identité et la nationalité n'ont pas été communiquées, entretenait sa voiture vendredi soir devant son domicile à Kent, près de Seattle, dans l'Etat de Washington, lorsqu'un homme masqué et armé s'est approché, selon le quotidien local «Seattle Times».

Kent shooting victim, a Sikh man, says he was told: ‘Go back to your own country’ https://t.co/hXkRjgTgdR