Ils voulaient enfermer un Noir dans un cercueil

Deux fermiers blancs poursuivis pour avoir tenté d'enfermer un jeune Noir dans un cercueil et menacé de le brûler vif ont plaidé non coupable lundi lors de l'ouverture de leur procès à Delmas, dans le nord-est de l'Afrique du Sud.

Willem Oosthuizen et Theo Martins Jackson, tous deux âgés de 28 ans, sont accusés d'agression, kidnapping et tentative de meurtre sur la personne de Victor Mlotshwa, un ouvrier noir de 27 ans en août 2016.

Les deux hommes avaient été arrêtés au mois de novembre après la diffusion d'une vidéo d'une vingtaine de secondes manifestement filmée par l'un d'eux.

Dans cette video, rapidement devenue virale en Afrique du Sud, un des accusés tente de fermer un cercueil dans lequel se débat Victor Mlotshwa.

«(...) Juste l'effrayer...»

«Viens, viens. Nous allons jeter de l'essence là-dedans», dit notamment un des deux agresseurs en afrikaans, la langue de la minorité blanche en Afrique du Sud.

Ils ont également menacé de jeter un serpent dans le cercueil.

Theo Jackson and Willem Oosthuizen told court they were teaching Victor Mlotshwa a lesson, as they felt threatened. IMAGINE!! #CoffinAssault pic.twitter.com/J5ocTjGAU1