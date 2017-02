Immigrés: Donald Trump maintient le cap

Face au blocage de la justice et aux protestations internationales, Donald Trump entend poursuivre sa politique d'expulsions de clandestins et de refus des réfugiés et étrangers venant de pays considérés comme des foyers terroristes, au nom de la sécurité des Américains.

Alors qu'au Mexique des manifestations ont rassemblé dimanche des dizaines de milliers de personnes contre le président américain à Mexico, Guadalajara et dans d'autres villes, la Maison Blanche a confirmé sa volonté d'accélérer les expulsions de clandestins, après une première vague au cours de la semaine écoulée.

«La répression contre les clandestins criminels n'est que l'application de ma promesse de campagne», a écrit Donald Trump sur Twitter. «Des membres de gangs, des trafiquants de drogue et d'autres sont en train d'être expulsés!»

