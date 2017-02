Important réseau de passeurs démantelé

La police albanaise a démantelé le plus gros réseau de passeurs depuis le début de la crise migratoire, arrêtant dans plusieurs opérations 18 personnes depuis septembre dernier, a annoncé mercredi le parquet.

Ces passeurs présumés sont accusés d'être impliqués dans une filière qui organisait le passage de migrants du Proche et Moyen-Orient, ainsi que d'Afrique du nord vers l'Autriche et l'Allemagne, a-t-il précisé dans un communiqué.

L'enquête a montré que ce réseau était «bien organisé et faisait passer les clandestins par la Grèce et ensuite par l'Albanie, le Kosovo, la Serbie et la Hongrie à destination de l'Autriche et de l'Allemagne», a indiqué à l'AFP le porte-parole du parquet albanais, Albi Serani.

Route fermée en mars 2016

Les passeurs exigeaient de 900 à 1250 euros par personne pour transférer des migrants vers leur destination finale en Europe occidentale, selon la même source. Quatre personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de passeurs albanais ont par ailleurs été interpellées mardi à Calais (nord de la France), selon la justice locale.

La «route des Balkans», traversée en 2015 et début 2016 par des centaines de milliers de migrants du Proche-Orient, d'Asie et d'Afrique qui se dirigeaient vers le nord de l'Europe, a été fermée par les autorités en mars 2016. Des migrants continuent toutefois de tenter leur chance via tous les pays des Balkans, dont l'Albanie, souvent avec l'aide de passeurs. (AFP/nxp)