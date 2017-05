Incendie à l'aéroport de Changi: des vols retardés

Trois personnes ont été hospitalisées après avoir inhalé de la fumée, a signalé la Défense civile de Singapour.

De la fumée a envahi le Terminal 2 après le déclenchement de l'incendie dans le hall des départs de cet aéroport qui dessert de nombreuses destinations internationales. Les autorités ont alors bouclé les lieux.

«Un petit incendie s'est déclaré dans le hall des départs du Changi Airport Terminal 2. Le feu a été éteint par la SCDF», la Force de défense civile de Singapour, a expliqué la police dans un communiqué.

L'alerte a été déclenchée vers 17h40 heure locale (09h40 GMT), provoquant l'évacuation des passagers et la fermeture du terminal, a-t-elle ajouté.

Fire alarm activated at Changi Airport T2. Smoke coming through air vents and evacuation of terminal initiated: CAG https://t.co/n0WpPchnp9 pic.twitter.com/9tY87jgcb2