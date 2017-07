Istanbul sous l'eau après des pluies diluviennes

Des pluies diluviennes se sont abattues mardi sur Istanbul, capitale économique de la Turquie, paralysant en partie les transports routiers et maritimes, mais aucune victime n'était à déplorer dans l'immédiat.

Les transports en commun, notamment le métro et le tramway, ont été perturbés dans la matinée, tandis que de nombreux véhicules se sont retrouvés piégés par la montée fulgurante des eaux, selon les images diffusées par les chaînes de télévision.

Selon les médias, plusieurs bateaux de la régie des transports maritimes de la ville ont été cloués au port à cause de la pluie et des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 80 km/heure.

