Kaczynski provoque un incident au parlement

Le parlement polonais, qui s'apprêtait à adopter une réforme controversée de la Cour suprême, a interrompu ses travaux dans la nuit de mardi à mercredi après une violente diatribe du dirigeant conservateur Jaroslaw Kaczynski.

Ce dernier a accusé les députés d'opposition d'avoir «détruit, assassiné», son frère jumeau, l'ancien président Lech Kaczynski, mort dans une catastrophe aérienne en 2010.

Enraged Jaroslaw Kaczynski denounces opposition MPs as "scumbags" who killed his brother https://t.co/MLEIuCAWyB