Kim Jong-nam, les filles au poison et le diplomate

L’assassinat de Kim Jong-nam, demi-frère en exil du dictateur nord-coréen, le 13 février, à l’aéroport de Kuala Lumpur, donne du fil à retordre aux policiers malaisiens. Trop d’invraisemblances, de coups de théâtre et d’obstacles s’accumulent dans cette affaire aux allures de crime d’Etat. Pour avancer, les enquêteurs ont besoin de la coopération de Pyongyang, qui n’a pas manifesté jusqu’ici beaucoup de bonne volonté.

Mercredi, l’affaire s’est un peu plus envenimée. La police a en effet demandé aux autorités nord-coréennes de pouvoir interroger le second secrétaire de leur ambassade à Kuala Lumpur. Cet homme, dont l’identité et la photo ont été diffusées, fait partie de trois nouveaux suspects qui seraient toujours en Malaisie. Quatre autres ont quitté le pays au lendemain du meurtre.

Les policiers détiennent pour l’instant les deux femmes qui ont été filmées en train d’asperger un produit sur Kim Jong-nam, alors en partance pour Macao, dans le hall de départ de l’aéroport. Les deux principales suspectes n’ont pas vraiment le profil des agents secrets de Pyongyang. L’une est une Vietnamienne de 28 ans, qui travaille dans les bars de nuit de la capitale malaisienne. L’autre est une Indonésienne de 25 ans, employée d’un salon de massage.

Cette dernière a affirmé aux enquêteurs qu’elle avait été dupée et pensait participer à une émission de télévision, en caméra cachée. Le chef de la police, Khalid Abu Bakar, n’y croit pas. «Cette dame s’est éloignée vers les toilettes, les mains en avant. Elle était parfaitement au courant que le produit était toxique et qu’elle devait se laver les mains.» La découverte de 2300 dollars sur l’une des deux femmes a ajouté aux doutes sur leur version. Le chef de la police affirmait même que les deux femmes avaient été entraînées et qu’elles avaient même répété l’attaque dans différents lieux publics, dont un des principaux centres commerciaux du centre-ville.

La victime avait dit avoir été aspergée d’un produit avant de décéder d’un arrêt cardiaque dans l’ambulance sur le trajet de l’hôpital. Mais quel est ce produit mortel? Pas un poison, selon l’ambassade nord-coréenne, qui ajoute que les deux femmes seraient mortes, elles aussi. Seule, l’autopsie pourrait le dire.

Mais pour identifier la victime et faire l’autopsie, la Malaisie a besoin de l’ADN d’un proche du défunt. Et doit pouvoir conserver le corps. Cette dernière condition a bien failli ne pas être remplie. En effet, la morgue de l’hôpital où se trouve le corps de la victime, a fait l’objet d’une tentative d’effraction. La police malaisienne assure qu’elle en connaît les auteurs, sans en révéler les identités.

Reste la question du mobile. Kim Jong-nam est depuis longtemps en exil et n’a jamais joué de rôle politique. Il demeure cependant de la lignée du «mont Paektu», celle du fondateur du régime nord-coréen, Kim Il-sung. Son demi-frère, qui dirige aujourd’hui, est décrit comme paranoïaque. Et il a déjà fait disparaître des personnalités gênantes. Est-ce la possibilité d’une défection de Jong-nam qui l’aurait décidé à agir? Les policiers malaisiens auront du mal à le démontrer.

