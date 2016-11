L'EI revendique l'attaque qui a fait 100 morts

Un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) a tué au moins 100 pèlerins chiites jeudi au sud de Bagdad. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques perpétrées depuis le début de la vaste offensive lancée à Mossoul pour déloger les djihadistes de leur fief.

Un camion piégé contenant 500 litres de nitrate d'ammonium a explosé dans une station-service remplie de cars revenant d'une importante fête religieuse dans la ville sainte chiite de Kerbala (sud-ouest), a-t-on appris auprès des services de sécurité. Selon une source médicale, au moins 100 personnes ont été tuées, dont une écrasante majorité d'Iraniens.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l'attentat, sans fournir de bilan. Téhéran va continuer à soutenir «le combat sans relâche de l'Irak contre le terrorisme», a déclaré le porte-parole du ministère, cité par l'agence de presse iranienne Tasnim.

L'attaque s'est produite dans le village de Chomali, à 120 km de la capitale irakienne et à 80 km de Kerbala. L'EI affirme qu'un kamikaze «a fait exploser son véhicule au coeur du groupe (de pèlerins), faisant plus de 200 morts et blessés, dont des Iraniens», dans un communiqué cité par le centre américain de surveillance des sites djihadistes SITE.

Millions de pèlerins

Entre 17 et 20 millions de musulmans chiites, dont trois millions d'Iraniens, avaient afflué lundi à Kerbala, à 80 km au sud de Bagdad, pour commémorer l'Arbaïn, la fin des 40 jours de deuil pour la mort de l'imam Hussein. Le petit-fils du prophète Mahomet avait été assassiné en 680.

Ce grand événement du calendrier chiite avait été placé sous haute sécurité, après avoir été pris pour cible ces dernières années par des attaques de l'EI.

Le groupe djihadiste sunnite a revendiqué plusieurs attentats en Irak depuis le début de l'offensive lancée le 17 octobre par les forces irakiennes contre Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak devenue son fief en juin 2014. L'organisation ultraradicale est désormais quasi encerclée dans son fief par les forces progouvernementales.

Voie Mossoul-Raqa coupée

Mercredi, à l'ouest de Mossoul, les forces paramilitaires du Hachd al-Chaabi («Mobilisation populaire»), dominées par les milices chiites, avaient annoncé avoir coupé la voie d'approvisionnement de l'EI entre Mossoul et Raqa, son fief en Syrie à quelque 400 km à l'ouest.

Au nord et au sud, les peshmergas (combattants kurdes) et d'autres troupes se rapprochent de la ville, tandis qu'à l'intérieur même de Mossoul, les troupes d'élite irakiennes (CTS) affirment avoir repris le contrôle de plus de 40% de l'est de la ville.

«Se rendre ou mourir»

Les unités du CTS ont continué jeudi de progresser rue après rue malgré une résistance féroce de l'EI, cinq semaines après le début de l'offensive.

Après avoir repris le quartier d'Aden, les troupes d'élite se battent désormais dans la zone voisine d'Al-Khadraa, a indiqué jeudi l'un de leurs commandants, Maan al-Saadi. «Ils ne peuvent pas s'enfuir. Ils ont deux options: se rendre ou mourir», dit-il à propos des combattants de l'EI.

La partie ouest de la ville, où se concentrent la plupart des bastions djihadistes, reste à conquérir. La présence d'une importante population civile au coeur de la cité - environ un million de personnes - réduit la capacité des troupes irakiennes à recourir à l'arme lourde. Les dirigeants du pays veulent aussi éviter une destruction massive de Mossoul. (afp/nxp)