L'ONU crée une équipe sur les crimes de guerre

L'Assemblée générale des Nations unies s'est prononcée mercredi pour la création d'une équipe spéciale. Celle-ci sera chargée de «collecter, regrouper, préserver et analyser les preuves» de crimes de guerre et atteintes aux droits humains commis en Syrie.

La résolution présentée par le Liechtenstein a été adoptée par 105 voix contre 15; il y a eu 52 abstentions. Le texte a été soutenu par la Suisse, pour qui «il correspond à son engagement de longue date pour la lutte contre l'impunité en Syrie», a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué diffusé jeudi.

L'équipe spéciale travaillera en coordination avec la Commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie créée en 2011 par le Conseil des droits humains de l'ONU basé à Genève.

«Nous avons trop souvent et trop longtemps différé toute action significative en matière de responsabilités», a expliqué avant le vote l'ambassadeur du Liechtenstein auprès des Nations unies, Christian Wenaweser. L'inaction de l'ONU, a-t-il ajouté, a envoyé «le signal que commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité était une stratégie tolérée et sans conséquences».

Cette équipe spéciale devra également préparer des dossiers en vue de poursuites juridiques «devant des juridictions nationales, régionales ou internationales qui ont ou pourraient avoir à l'avenir autorité à se prononcer sur ces crimes». La résolution appelle tous les Etats et toutes les parties au conflit ou groupes de la société civile à coopérer avec elle.

Ingérence

«La création d'un tel mécanisme est une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un Etat membre de l'ONU», a condamné l'ambassadeur syrien Bachar Jaafari.

La résolution était parrainée par 58 pays, dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, ainsi que par les puissances régionales que sont la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar. La Russie, la Chine et l'Iran se sont opposés à son adoption.

A plusieurs reprises depuis sa création, en 2011, la Commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a réclamé que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale de La Haye. En 2014, la Russie et la Chine ont mis leur veto à un texte des Occidentaux qui proposait de transmettre le dossier des crimes syriens à la CPI.

La résolution donne 20 jours au secrétaire général de l'ONU pour former un groupe de travail qui établira «un mécanisme international impartial et indépendant pour aider aux enquêtes et poursuites de ceux responsables des crimes les plus graves» en Syrie depuis mars 2011.

Preuves rassemblées

Les organisations de défense des droits de l'homme ont applaudi ce vote. Des ONG ont aussi rassemblé des documents, listes de témoins et des vidéos qui pourraient un jour servir lors de procès contre les responsables.

«Les auteurs savent désormais que les preuves de leurs méfaits seront rassemblées pour qu'arrive plus rapidement le jour où ils se retrouveront dans le box des accusés», a déclaré Balkees Jarrah, de Human Rights Watch.

L'ONU estime que le conflit syrien a fait plus de 400'000 morts depuis 2011, tandis que la moitié des 22 millions de Syriens ont été déplacés ou contraints à se réfugier à l'étranger. (ats/nxp)