L’ONU veut décliner les «jeunes pousses» au féminin

«La femme au cœur de l’émergence économique et du développement durable». Tel est le thème d’un colloque qui aura lieu au Palais des Nations, le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale de la femme et de la 34e session du Conseil des droits de l’homme.

«Il rassemblera des femmes d’exception, venues de différents pays pour décrypter les mécanismes de réussite et les conditions favorables à l’innovation et à l’entreprenariat féminin», indique Christian Degiorgi, directeur administratif de l’Union des Nations pour l’enseignement, la science universelle et les droits de l’homme (UNESU), organisateur de la manifestation, en partenariat avec Africa femmes initiatives positives (AFIP) et l’Alliance internationale pour les objectifs du millénaire (AIODD). «De puissants facteurs d’émancipation et d’autonomisation des femmes!» ajoute Christian Degiorgi.

Le programme s’articule autour de cinq thèmes principaux: «Du leadership féminin à l’émergence économique en Afrique», «Promouvoir un environnement favorable à l’entrepreneuriat féminin», «Les femmes au cœur de l’innovation économique et technologique», «Sortir de la pauvreté et accéder aux services sociaux de base: le rôle crucial des femmes dans la réalisation des objectifs de développement durable» et enfin «Les valeurs et talents féminins au service de la bonne gouvernance publique, privée et associative».

Ce forum s’inscrit dans la continuité du lancement de la plateforme de l’entrepreneuriat féminin, organisé les 25 et 26 janvier derniers, à Abidjan, qui a remporté un grand succès. Il constituera une belle occasion de valoriser les talents et initiatives positives susceptibles d’être démultipliées pour se développer durablement et à grande échelle.

De nombreuses personnalités du monde des affaires ainsi que des managers du secteur public ont confirmé leur présence à ce colloque. Notons par exemple la participation de Janine Kacou Diagou, directrice générale du Groupe NSIA, groupe exerçant dans le secteur de la banque et des assurances avec 25 filiales dans 12 pays d’Afrique. Leader charismatique, cette Ivoirienne figure dans le top 10 des cent leaders économiques africains de demain.

«Des femmes leaders au sein de la société civile seront également présentes et valorisées le 8 mars, ajoute Christian Degiorgi. Deux cent cinquante personnes sont déjà inscrites, rejoignez-nous pour apporter votre contribution à cet important colloque, au service d’un nouveau paradigme de prospérité, de bien-être et de paix sociale, dont les femmes sont de bonnes ambassadrices.»

Inscriptions: unesu.inms@bluewin.ch

(24 heures)