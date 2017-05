L'abstention reste une clé du second tour de l'élection présidentielle française de dimanche. Les experts doutent toutefois qu'elle puisse constituer une réserve de voix où Marine Le Pen pourrait trouver de quoi combler son retard face à Emmanuel Macron, en tête des sondages.

Les deux finalistes ont encore quelques jours pour convaincre les 22,23% d'abstentionnistes du premier tour. Le niveau est plus élevé que les 20,52% de 2012, mais loin du record de 28,4% d'abstention du 1er tour de 2002. La présence de Jean-Marie Le Pen au second tour avait ensuite mobilisé massivement les électeurs hostiles au candidat du Front national.

Rien de tel cette année avec la qualification de sa fille, Marine Le Pen. Faute de «front républicain», l'abstention devrait se situer dimanche, selon les dernières enquêtes d'opinion, entre 22% et 28% et dépasser celle du premier tour. Elle reste cependant l'une des données les plus difficiles à mesurer pour les sondeurs.

Deux types d'abstention

Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier, distingue deux types d'abstention. D'une part, «une abstention sociologique plutôt défavorable à Marine Le Pen»: les départements populaires où le Front national est fort sont aussi ceux où l'on a le moins voté au premier tour.

Une plus forte mobilisation était susceptible de profiter à la candidate FN. A l'inverse, les zones les plus mobilisées ont voté largement pour Emmanuel Macron ou François Fillon.

D'autre part, «une abstention plus politique» plus favorable à la candidate FN: «de nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour s'apprêtent à s'abstenir ou à voter blanc. Cette abstention-là est plutôt favorable à Marine Le Pen, car si ces électeurs votaient, ils voteraient M. Macron», souligne Jean-Yves Dormagen.

Créditée de 40% à 41% d'intentions de vote, Marine Le Pen doit convaincre les abstentionnistes pour combler son retard. «L'abstention n'est pas suffisante pour elle. Elle la met même en difficulté, dans la mesure où elle a un million de voix de retard sur Emmanuel Macron à l'issue du premier tour», souligne Bruno Jeanbart de l'institut OpinionWay.

«Quand bien même il y aurait une forte abstention dans les électorats de Jean-Luc Mélenchon, de François Fillon et de Benoît Hamon du premier tour, ce n'est pas de nature à lui permettre de remonter. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'avoir des électeurs qui ne choisissent pas, c'est d'avoir des électeurs qui la choisissent», poursuit-il.

Légitimité

Pour les politologues, une forte abstention peut au plus réduire un peu l'écart qui sépare les deux candidats dans les intentions de vote.

Pour Emmanuel Macron, «il ne s'agit pas simplement de parvenir à être élu, mais de réussir à être 'bien élu', afin de faire de sa victoire un acte fondateur de son quinquennat. Pour cela, outre un score le plus large possible, il doit s'appuyer sur une forte participation», analyse BVA.

Les militants de La France insoumise ont opté aux deux tiers mardi pour le vote blanc ou l'abstention au deuxième tour, seuls 35% se prononçant pour un vote Macron, à l'issue d'une consultation lancée par Jean-Luc Mélenchon.

A droite, un quart à un tiers des électeurs de François Fillon du premier tour pourrait également se réfugier dans l'abstention, selon les sondages (Ipsos, BVA). Ceux de Benoît Hamon sont en revanche très mobilisés, et environ 80% d'entre eux devraient voter dimanche.

Au premier tour, Marine Le Pen disposait par ailleurs de l'électorat le plus mobilisé, ce qui semblait la favoriser en cas de faible participation. Mais Emmanuel Macron fait désormais jeu égal sur ce plan, avec près de 90% de ses électeurs potentiels qui se disent «sûrs de leur choix». (ats/nxp)