L'armée égyptienne dit avoir tué 9 «extrémistes»

Les forces de sécurité égyptiennes ont tué neuf combattants armés dans la péninsule du Sinaï, a annoncé dimanche l'armée dans des communiqués. Quinze véhicules transportant des armes de la Libye voisine ont également été détruits au cours de plusieurs opérations.

Les «extrémistes» ont été tués dans deux incidents distincts dans le centre de la péninsule du Sinaï, selon l'armée qui ne précise pas quand ils ont eu lieu.

Selon elle, six combattants armés ont été tués dans une zone montagneuse après qu'un «groupe terroriste» préparant une attaque a été découvert puis traqué. Trois «dangereux extrémistes» ont été tués et un autre arrêté dans un autre incident, d'après la même source.

Aviation égyptienne en action

Un 4x4 et cinq caches contenant de «grandes quantités d'explosifs et de munitions» ont été détruits, ajoute le communiqué.

A la frontière occidentale avec la Libye, pays en proie à une instabilité politique et sécuritaire, des avions égyptiens ont détruit quinze 4x4 transportant des armes et des munitions ces 24 dernières heures, a indiqué l'armée dimanche.

L'armée égyptienne a renforcé ses opérations à la frontière libyenne, disant régulièrement craindre l'entrée de combattants armés pour commettre des attaques.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. Des milices se disputent le pouvoir et soutiennent deux autorités rivales, l'une basée à Tripoli et l'autre dans l'est du pays. (ats/nxp)