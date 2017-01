L'auteur du carnage a tiré plus de 120 balles

Plus de 24 heures après la tuerie, qui a fait 39 morts et 65 blessés dans une discothèque d'Istanbul, en Turquie, le flou était encore total lundi sur l'identité et les motivations de son auteur. L'assaillant court toujours et aucune revendication n'a été faite.

Responsable du double attentat qui a fait 45 morts dans le centre d'Istanbul le 10 décembre, les rebelles kurdes ont cette fois nié toute responsabilité. L'un des chefs du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, le principal groupe séparatiste kurde, a écarté dimanche toute implication des «forces kurdes» dans l'assaut contre la discothèque la Reina.

Aucune revendication n'est venue non plus du côté de l'Etat islamique (EI), cible depuis août d'une offensive des forces turques dans le nord de la Syrie. En réaction à ces opérations militaires, le groupe sunnite extrémiste a appelé à plusieurs reprises ses partisans à mener des attaques en Turquie.

Pas de piste privilégiée

Précisant que l'agresseur avait laissé son arme sur les lieux et «profité de l'anarchie pour s'enfuir», le premier ministre turc Binali Yildirim n'a privilégié aucune piste. Il s'est contenté d'indiquer que l'enquête «se poursuit de façon très minutieuse».

Alors que des vidéos publiées sur les réseaux sociaux avaient rapidement montré dimanche un homme faisant irruption devant l'entrée de la discothèque en tirant, les autorités turques ont vite interdit la diffusion de toute image de l'attaque, comme elles le font généralement après les attentats.

Flou sur l'assaillant donc, flou sur ses motivations, et flou aussi sur le nombre de victimes étrangères: si le nombre d'au moins quinze étrangers tués a été avancé dimanche par les autorités turques, celui-ci est maintenant largement dépassé avec les informations émanant des diverses représentations diplomatiques en Turquie ou de divers gouvernements étrangers.

180 balles tirées

Dimanche soir, à Ottawa, c'est le premier ministre canadien Justin Trudeau qui a ainsi annoncé qu'une Canadienne faisait partie des tués. Il y a donc au moins 22 morts de nationalité étrangère parmi les 700 à 800 personnes réunies dans la discothèque.

Selon la chaîne d'information NTV, l'agresseur aurait tiré entre 120 et 180 balles en sept minutes, avant de changer de tenue et de prendre la fuite.

