L'avocat de Netanyahu visé par une enquête?

En novembre, le procureur général d'Israël a demandé à la police d'effectuer une enquête préliminaire sur l'achat par Israël de sous-marins Dolphin auprès du groupe allemand ThyssenKrupp.

Au vu des éléments collectés par la police, qui font naître la suspicion que certaines personnes impliquées dans ce marché ont commis «des délits constituant des faits de corruption», le procureur général a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire complète, a précisé le ministère de la Justice.

L'avocat de Netanyahu serait visé

Le ministère a précisé que Benjamin Netanyahu n'était pas considéré comme un suspect dans cette affaire. Mais il n'a pas donné aucune précision sur les personnes visées. Des médias israéliens ont, eux, cité le nom de David Shimron, l'avocat personnel du premier ministre.

Selon la chaîne de télévision Channel 10, M. Shimron est également le représentant en Israël de l'homme d'affaires Miki Ganor, agent du groupe allemand ThyssenKrupp Marine Systems qui doit construire ces sous-marins, ce qui constituerait un conflit d'intérêts. Après les révélations de cette télévision en novembre, Benjamin Netanyahu avait assuré ne pas savoir que Me Shimron était en relation avec la transaction.

Le premier ministre israélien fait, de son côté, l'objet depuis fin 2016 de deux enquêtes: l'une pour des cadeaux luxueux que sa famille et lui sont soupçonnés d'avoir reçus de la part d'hommes d'affaires, l'autre pour avoir tenté de négocier une couverture journalistique plus favorable avec le patron du plus grand quotidien national payant. Il dément ces accusations. (ats/nxp)