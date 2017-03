L'école de samba Portela championne du carnaval

L'école de samba Portela été sacrée championne du carnaval mercredi, mettant fin à 33 ans de disette après des défilés ternis par deux accidents ayant fait plus de trente blessés. École la plus titrée de l'histoire avec 22 victoires, Portela ne gagnait plus depuis 1984, année de l'inauguration du sambodrome, avenue de 700 mètres bordée de gradins à ciel ouvert.

Cette formation qui représente Madureira, quartier populaire nord de Rio considéré comme le «berceau de la samba», a défilé sur le thème des rivières, en hommage notamment à la couleur bleue qui l'accompagne depuis sa fondation, en 1923.

Trente-six jurés ont noté les défilés selon neuf critères très précis, du thème choisi à la qualité des chars et des costumes, en passant par les chansons interprétées ou les performances des percussionnistes de chaque école.

Explosion de joie

Après un suspense insoutenable, Portela n'a assuré sa victoire que sur la dernière note, coiffant sur le poteau Mocidade, bredouille depuis 1996. Un triomphe suivi d'une explosion de joie des supporters habillés en bleu et blanc au sambodrome, où les résultats ont été dévoilés et à Madureira et les quartiers voisins, où la fête promet de durer toute la nuit.

«Je vais boire comme jamais, ça fait des années que je suis à jeun», s'est exclamée au micro de la chaîne Globonews la chanteuse Tia Surica, 76 ans, légende vivante de la samba, entre deux sanglots d'émotion.

«Nous sommes libérés du poids de devoir gagner absolument pour mettre fin à cette disette. À présent, nous voulons juste porter haut les couleurs de la samba. C'est la victoire de toutes les écoles», a confié pour sa part Luiz Carlos Magalhães, président de Portela, exultant après avoir soulevé le trophée.

Deux accidents graves

Le retour en grâce de cette école très traditionnelle redonne un peu de lustre à une fête gâchée par deux accidents graves qui ont fait plus de 32 blessés. Dimanche, un char de l'école Paraiso do Tuiuti a blessé vingt personnes, dont plusieurs journalistes, en percutant une des tribunes du sambodrome.

Dans la nuit de lundi à mardi, la plateforme d'un char d'Unidos da Tijuca a cédé sous le poids des danseurs, blessant 12 personnes au total. Cinq personnes sont encore hospitalisées, et deux d'entre elles sont dans un état grave mais stable.

Plus tôt dans l'après-midi, la Ligue Indépendante des écoles de samba (Liesa), a décidé à titre exceptionnel qu'en raison des accidents, aucune formation ne serait reléguée en deuxième division, portant provisoirement à 13 le nombre d'écoles de l'élite pour le carnaval de 2018.

Une décision similaire avait été prise en 2011, quand un incendie avait ravagé les hangars où les écoles préparent le carnaval tout au long de l'année. (AFP/nxp)