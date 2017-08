L'ex-ministre du Pétrole élu premier ministre

L'ex-ministre et homme d'affaires Shahid Khaqan Abbasi a été élu mardi premier ministre du Pakistan lors d'un vote au Parlement, en remplacement de Nawaz Sharif, destitué vendredi par la Cour suprême pour une affaire de corruption, a annoncé le président de l'Assemblée Sardar Ayaz Sadiq.

Shahid Khaqan Abbasi, qui partait largement favori dans la course, ayant reçu le soutien de Nawaz Sharif lui-même et de son parti, le PML-N, majoritaire au Parlement, a obtenu 221 voix en sa faveur, bien plus que les 172 requises. Cette transition rapide est de nature à rassurer les partenaires et les voisins du Pakistan qui redoutaient que la puissance nucléaire traverse une nouvelle zone de turbulences politiques.

Homme d'affaires

Shahid Khaqan Abbasi occupait depuis 2013 le poste de ministre du Pétrole et des ressources naturelles dans le gouvernement de Nawaz Sharif. Il a également été président de la compagnie aérienne publique Pakistan International Airlines (PIA) et a créé en 2003 une compagnie concurrente privée, Air Blue.

Son mandat à la tête du gouvernement pakistanais pourrait être court. Beaucoup d'observateurs de la vie politique pakistanaise anticipent son rapide remplacement par Shahbaz Sharif, frère de Nawaz Sharif.

Âgé de 65 ans, Shahbaz Sharif dirige la province du Punjab, la plus peuplée du Pakistan avec plus de la moitié des 190 millions d'habitants du pays. Il devra d'abord être élu à l'Assemblée nationale, vraisemblablement grâce à une élection partielle, pour prétendre diriger le gouvernement.

Le projet visant à ce que Shahbaz Sharif succède à son frère Nawaz provoque l'agacement au sein de l'opposition. Son porte-voix le plus connu, Imran Khan redoute d'assister à l'avènement d'une nouvelle dynastie politique au Pakistan qui en a déjà connues.

Solidité de la démocratie en question

L'éviction de Shahbaz Sharif, qui dirigeait le gouvernement pour la troisième fois après avoir été poussé à la démission en 1993 et chassé par un coup d'Etat en 1999, pose de nouvelles questions sur la solidité de la démocratie pakistanaise. Aucun Premier ministre n'a réussi à achever son mandat depuis l'indépendance du pays en 1947.

La Cour suprême a jugé la semaine dernière que Nawaz Sharif n'était plus à même d'exercer ses fonctions au vu des conclusions d'une enquête sur la fortune du chef du gouvernement et de sa famille. (afp/nxp)