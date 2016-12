L'humanitaire enlevée travaille pour une ONG vaudoise

La femme enlevée oeuvre pour une ONG basée dans le canton de Vaud. Le rapt avait été annoncé samedi soir par le ministère malien de la Sécurité.

«Les autorités françaises confirment l'enlèvement, le 24 décembre à Gao, au nord du Mali, de notre compatriote (...), qui dirige une organisation non gouvernementale venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Des sources sur place avaient dans un premier temps affirmé samedi soir que cette humanitaire était franco-suisse. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué dimanche en fin de matin que «sur la base de ses recherches», il «n'a pas d'indication qu'il s'agit d'une ressortissante de nationalité suisse».

Victime d'une tentative d'enlèvement en 2012

Les autorités françaises, «en lien avec les autorités maliennes, sont pleinement mobilisées pour rechercher et libérer, le plus vite possible» cette nutritionniste et spécialiste de médecine tropicale. «Des soldats français de la force Barkhane participent activement aux recherches avec des Maliens», ont confirmé à la fois le Quai d'Orsay et une source militaire française. Les autorités maliennes ont indiqué n'avoir pas reçu de revendication.

Cette sexagénaire travaillait de longue date à Gao pour le compte de l'ONG Association d'aide à Gao basée à Burtigny (VD). Elle aurait déjà échappé à un enlèvement en 2012, selon des médias français.

Alerte : Sophie, de l'association Aide Action Gao (orphelins Maliens), été enlevée à Gao. Relayez l'info pour aider à la retrouver https://t.co/3scmLoCfvI — Idrissa Khalou (@IKhalou) 24 décembre 2016

Ouverture d'une enquête

Le parquet de Paris a ouvert une enquête dimanche après l'enlèvement samedi à Gao, dans le nord du Mali, d'une Française dirigeant une ONG d'aide à l'enfance, a indiqué une source judiciaire. Cette enquête en flagrance, pour enlèvement et séquestration en bande organisée, a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et au commandement de gendarmerie prévôtale, a précisé cette source. (ats/nxp)