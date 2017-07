«L’idée, c’est de créer une crise pour saboter les accords de Minsk»

C’est un nom bien ancré dans l’imaginaire historique russe et ukrainien que les rebelles prorusses ont replacé lundi au cœur de l’actualité. Le chef de l’autoproclamée «République populaire de Donetsk» a annoncé la création de «Malorossiya», un Etat destiné à «succéder à l’Ukraine.» Malorossiya ou «Petite Russie», c’est ainsi que l’on nommait sous l’empire russe une province recouvrant une partie de l’Ukraine actuelle. Une déclaration qui survient à la veille d’une rencontre à Minsk entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes.

Le nom n’a d’ailleurs pas été choisi par hasard, affirme le politologue ukrainien Andreï Miseliouk, contacté par la Tribune de Genève. «C’est un choix délibéré destiné à offenser les Ukrainiens… et c’est une thèse classique du président Poutine que de dire que l’Ukraine n’existe pas, qu’Ukraine et Russie sont une seule nation.» Car pour Miseliouk, autant que pour la majorité de la classe politique et des observateurs ukrainiens du conflit, les responsables de cette annonce sont à chercher du côté de Moscou. En déplacement en Géorgie, le président ukrainien Petro Porochenko a ainsi critiqué une tentative de «diviser le pays» et affirmé que Zakhartchenko, le chef de cette région séparatiste, était «un pantin.»

«Ces leaders des régions rebelles n’agissent pas de manière indépendante, ils font ce que le Kremlin leur dit de faire», affirme Miseliouk. Et à la veille d’une rencontre entre Kiev et les groupes rebelles, il voit dans cette annonce une tentative de saboter les discussions. «Moscou veut rendre Kiev responsable de l’échec des accords de Minsk. Dans ce contexte, c’est une stratégie classique de la Russie de créer une crise de toutes pièces, puis de s’en servir pour obtenir des compensations.» Pour le politologue, Kiev doit avant tout s’assurer que ses partenaires français et allemand «ne tombent pas dans le piège.» Paris, Berlin et Washington ont unanimement condamné l’annonce.

Le Kremlin a lui démenti toute implication par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, celui-ci affirmant que cette idée de «Malorossiya» était une «initiative personnelle» de Zakhartchenko. L’annonce n’a en tout cas pas fait l’unanimité jusque chez les rebelles: le chef de la République populaire de Louhansk, le deuxième principal groupe séparatiste dans l’est du pays, s’est ainsi plaint de ne pas avoir été tenu au courant du projet.

Avec les accords de Minsk, signés en septembre 2014 et février 2015, les belligérants à l’est de l’Ukraine avaient convenu d’un cessez-le-feu, du retrait des armes lourdes de la zone de conflit, de l’échange de prisonniers, ainsi que des élections locales dans la région du Donbass.

(24 heures)