L’impossible union entre Mélenchon et Hamon

L’économie eurocompatible de Macron

Programme C’est jeudi prochain qu’il entend présenter l’intégralité de son programme. Mais vendredi dans Les Echos, Emmanuel Macron a déjà détaillé un programme économique qu’il définit «sans cadeau ni rigueur supplémentaire». Le candidat d’En Marche! à la présidentielle veut d’une part montrer qu’il garde la main sur le centre, bien qu’il accueille le ralliement de François Bayrou avec satisfaction, et d’autre part qu’il a bel et bien un programme. Restait à le faire connaître.



Il maintient une ligne qui assume le bilan de François Hollande: un réformisme doux qui tranche avec les ruptures proposées par la plupart de ses adversaires.

Ainsi, sur le nombre de fonctionnaires, alors que François Fillon propose d’en supprimer 500'000, Emmanuel Macron estime qu’il sera «possible de ne pas renouveler 120'000 postes de fonctionnaires, 70'000 venant des collectivités et 50'000 de l’Etat».



La dépense publique, il la voit maigrir de 60 milliards. Pour y parvenir, il entend moderniser le fonctionnement des institutions et éviter les doublons. Pour l’exemple, il avance qu’une fois élu président, il dirigera le pays avec une équipe resserrée de 15 ministres.



Emmanuel Macron entend alléger la fiscalité des Français en baissant notamment les prélèvements obligatoires que sont les cotisations maladie et chômage. Celles-ci seront à la charge des entreprises, qui, en contrepartie, verront passer l’impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%.



Dans son souci d’équilibre, l’ex-ministre de l’Economie de François Hollande propose également un plan d’investissement de 50 milliards. Notamment quinze milliards pour l’emploi et quinze milliards pour la transition écologique. A retenir encore qu’Emmanuel Macron entend bien rester sous la barre des 3% de déficit. Il est le seul candidat à se plier aux recommandations de l’Union européenne.