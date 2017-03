L'incarcération du soldat Azaria reportée

Une cour militaire israélienne a reporté jeudi à Tel-Aviv l'incarcération, initialement prévue dimanche, du soldat Elor Azaria, au coeur d'un retentissant procès pour avoir achevé un assaillant palestinien blessé et apparemment hors d'état de nuire.

La cour d'appel militaire a accepté la requête de la défense qui demandait que son emprisonnement soit repoussé jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel interjeté contre sa récente condamnation à 18 mois de prison ferme. «L'emprisonnement est reporté jusqu'au résultat de l'appel», a annoncé la juge, le général Orly Markman.

Opinion divisée

Elor Azaria, 21 ans, a été condamné le 21 février par un tribunal militaire à 18 mois de prison ferme après plusieurs mois de l'un des procès ayant divisé le plus profondément l'opinion publique israélienne.

