L’opposant Vladimir Kara-Murza a-t-il été empoisonné comme les autres?

Mais de quoi souffre donc Vladimir Kara-Murza? Ce journaliste et opposant russe de 35 ans, connu pour ses virulentes critiques envers Vladimir Poutine, est subitement tombé malade jeudi à Moscou. Admis en soins intensifs pour une défaillance inexpliquée de plusieurs organes vitaux, il est toujours dans le coma. Selon les médecins, perplexes, Kara-Murza souffre d’une intoxication d’origine inconnue, comme en 2015. Cette année-là, ce proche de Boris Nemtsov – abattu à proximité du Kremlin, il y a tout juste deux ans – avait frôlé la mort après avoir été empoisonné. Des analyses de sang avaient révélé une présence élevée de métaux lourds, mais la substance mystérieuse n’avait pas été identifiée et aucune enquête criminelle n’avait été ouverte.

En ligne de mire

Jusqu’à l’année dernière, Kara-Murza était vice-président du parti d’opposition Parnas, dirigé par Mikhaïl Kassianov, ancien premier ministre de Vladimir Poutine, entré en dissidence. Le jeune homme est actuellement coordonnateur de la fondation Russie ouverte de l’oligarque insoumis Mikhaïl Khodorkovsky, condamné à dix ans de prison pour «évasion fiscale» avant d’être gracié à la fin de 2013. Vladimir Kara-Murza est également président de la Fondation Boris Nemtsov. Il projetait d’ailleurs d’organiser un grand rassemblement pour commémorer l’anniversaire de l’assassinat de son mentor politique, le 27 février. Cet ardent défenseur de la démocratie, à qui le sénateur américain John McCain a rendu un hommage appuyé mardi, se savait en danger.

Dans ce contexte, son étrange maladie suscite de nombreuses interrogations. Pour son avocat, Vadim Prokhorov, comme pour sa femme, Yevgeniya Kara-Murza, exilée aux Etats-Unis avec leurs trois enfants pour des raisons de sécurité, Vladimir a été une nouvelle fois empoisonné. Ils n’ont pas de preuve formelle, mais les investigations se poursuivent, a expliqué son épouse au New York Times. Si tel était le cas, ce ne serait pas une première. Outre les dizaines d’opposants tués par balle, dont le politicien Boris Nemstov, la journaliste Anna Politkovskaïa et la militante des droits de l’homme Natalia Estemirova, pour ne citer qu’eux, de nombreux ennemis du Kremlin sont morts de manière mystérieuse.

Laboratoire des poisons

En 2006, Alexandre Litvinenko, transfuge du FSB (ex-KGB) réfugié au Royaume-Uni, meurt dans d’atroces souffrances après une ingestion de polonium 210, une matière hautement radioactive. En 2004, le candidat à la présidentielle ukrainienne Viktor Ioutchenko manque de passer l’arme à gauche après un empoisonnement à la dioxine. En 2003, le député Iouri Chekochtchikhine, connu pour ses investigations sur la corruption, meurt à Moscou dans des circonstances similaires à celles du décès de Litvinenko. Un an avant, l’islamiste Khattab, compagnon d’armes du Tchétchène Chamil Bassaev, est terrassé après avoir reçu une missive empoisonnée.

En 1978, l’affaire «du parapluie bulgare» fait le tour de la planète. En septembre, le dissident bulgare Gueorgui Markov, réfugié à Londres, est bousculé par un passant qui lui plante la pointe de son parapluie dans la cuisse. Il meurt dans les jours qui suivent. On apprendra plus tard que le poison qui a causé la mort de cet opposant au régime Jivkov a été fourni par le général Oleg Kalouguine, alors chef du contre-espionnage soviétique. Moscou a toujours démenti une quelconque implication dans ces morts suspectes.

Curare, ricin, strychnine, polonium, ces poisons ont pourtant été largement utilisés par les services secrets soviétiques pour éliminer les «dissidents» et «autres ennemis du peuple». Créé sur ordre de Lénine en 1921, le «laboratoire No 12 du KBG» en avait fait sa spécialité. On pensait ce laboratoire de toxicologie englouti dans les décombres de l’URSS en 1991. Il n’en est rien. Selon Arkadi Vaksberg, auteur du livre Le laboratoire des poisons: de Lénine à Poutine, il n’a jamais cessé de fonctionner. Quatre ans avant sa mort, l’agent Litvinenko affirmait lui aussi que le FSB avait réactivé ce laboratoire. Tout comme Anna Politkovskaïa, victime d’une tentative d’empoisonnement en 2004 et assassinée dans l’allée de son immeuble en 2006.

