L'opposition aux urnes contre la Constituante

Un élu accuse la douane de l'avoir battu

Le député de l'opposition vénézuélien Jorge Millán a affirmé ce samedi avoir été frappé à son retour des Etats-Unis par des douaniers et des militaires vénézuéliens, afin de lui confisquer son passeport.



«A la douane, on m'a demandé mon passeport, j'ai répondu qu'il était »intransmissible«. (...) Puis arrive un major de l'armée, qui m'insulte et me force à remettre le passeport. Des agents m'ont battu jusqu'à me le dérober», a raconté l'élu du parti Justice d'abord (Primero Justicia) dans une conférence de presse.



Le député assure que son téléphone portable lui a également été dérobé, et endommagé afin qu'il ne dénonce pas l'incident, survenu à l'aéroport Maiquetia de Caracas.