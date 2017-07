L'opposition entreprend le blocage des rues

Les sympathisants de l'opposition vénézuélienne ont entrepris vendredi de bloquer les rues, malgré l'interdiction de manifester, dans le cadre de leur mobilisation contre l'élection prévue dimanche d'une assemblée constituante. Cette action suit une grève générale de 48 heures.

L'opposition avait demandé à ses partisans de faire des provisions vendredi matin et de commencer à bloquer les rues en début d'après-midi.

De petits groupes ont ainsi installé des barricades sur des artères de l'est de Caracas, fief des antichavistes (du nom de Hugo Chavez, président de 1999 à son décès en 2013, dont le président socialiste Nicolas Maduro est l'héritier), et d'autres villes, comme Maracaibo ou San Cristobal.

«C'est normal qu'il y ait des craintes, mais les gens sont toujours dans la rue malgré tout. Ils (le gouvernement) ont choisi de continuer avec cette folie. A partir de lundi, si quelqu'un est en difficultés, c'est M. Nicolas Maduro», a déclaré le député d'opposition Freddy Guevara, présent sur l'un des barrages à Caracas. Les antichavistes réclament le départ du président, dont le mandat est censé s'achever en janvier 2019.

5 à 10 ans de prison

L'opposition appelle au blocage des rues principales de chaque ville jusqu'à dimanche, défiant ainsi ouvertement le chef de l'Etat. Le gouvernement a interdit toute manifestation susceptible de «perturber» le déroulement de l'élection de la constituante. Les contrevenants risquent de 5 à 10 ans de prison.

Le président vénézuélien a tenté de désamorcer la crise en proposant un dialogue à ses adversaires avant l'élection, mais il a confirmé sa volonté de mener à terme la modification de la constitution. «Il nous reste à jouer une carte, la carte maîtresse pour remporter ce jeu et cette carte, c'est l'assemblée constituante», a-t-il assuré.

Les Vénézuéliens sont appelés à voter dimanche pour l'élection d'une assemblée de 545 membres, qui pourra rédiger une nouvelle constitution et mettre de côté l'actuelle assemblée, où l'opposition est majoritaire depuis les législatives de 2015.

«Une mascarade»

Selon le président socialiste Nicolás Maduro, la constituante est le seul moyen de ramener la paix au Venezuela. L'opposition, qui manifeste depuis le mois d'avril, rétorque que le vote de dimanche, qu'elle a appelé à boycotter, est une mascarade visant à octroyer les pleins pouvoirs au chef de l'Etat.

Quelque 70% des Vénézuéliens sont opposés à la constituante et 80% rejettent la gestion de Nicolas Maduro, selon l'institut de sondage Datanalisis. Les chefs de l'opposition ont dit qu'ils iraient manifester contre le vote de dimanche, alors même que le gouvernement a interdit toute manifestation de vendredi et mardi.

Le président colombien, Juan Manuel Santos, a d'ores et déjà annoncé vendredi que son pays ne reconnaîtra pas les résultats de l'élection dimanche de l'assemblée constituante. Il a expliqué que le scrutin était «illégitime».

La monnaie vénézuélienne s'est affaiblie un peu plus vendredi, s'échangeant à plus de 10'000 bolivars contre un dollar. Elle a perdu plus de 99% de sa valeur face au dollar depuis que Nicolás Maduro est arrivé au pouvoir en avril 2013.

Air France a annoncé samedi suspendre ses vols à destination du Venezuela du 30 juillet au 1er août inclus. Les violences opposant manifestants et forces de l'ordre ont officiellement coûté la vie à 113 personnes depuis le début du mouvement de contestation. (afp/nxp)