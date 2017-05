La Corée du Nord liée à la cyberattaque

Piratage de copmtes clients de Bell Canada

Le groupe de télécommunications Bell Canada a annoncé lundi avoir subi une attaque informatique avec le vol de données d'abonnés. Le centre d'information visé contient environ 1,9 million d'adresses courriels en service et quelque 1700 noms et numéros de téléphone.



Rien n'indique que «des informations financières, des mots de passe ou toutes autres données sensibles aient pu avoir été accessibles», a toutefois affirmé l'opérateur.

Bell Canada a précisé que ce piratage n'était pas relié à la cyberattaque globale par le biais d'un logiciel malveillant surnommé «WannaCry», qui au niveau mondial a fait plus de 300'000 victimes dans au moins 150 pays depuis vendredi.