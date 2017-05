La Maison Blanche gênée par des photos de Trump

Donald Trump a publié jeudi sur Twitter deux photos prises la veille dans le Bureau ovale, l'une avec le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et l'autre avec son homologue ukrainien Pavlo Klimkin, avec la mention «Faisons la paix!».





Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G