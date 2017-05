La Rhénanie est appelée aux urnes

Les troupes de la chancelière allemande Angela Merkel espèrent infliger dimanche un revers aux sociaux-démocrates dans leur bastion de Rhénanie du Nord-Westphalie. Ce scrutin régional test plante le décor pour les législatives du 24 septembre.

Plus de 13 millions d'électeurs - un cinquième des inscrits en Allemagne - doivent élire le nouveau parlement de cet Etat régional, le plus peuplé du pays et bassin sidérurgique en pleine reconversion.

Une victoire des conservateurs de la CDU ou un score serré seraient un camouflet pour les sociaux-démocrates (SPD) et pour leur chef Martin Schulz, l'enfant du pays qui ambitionne de vaincre Angela Merkel aux législatives de l'automne et donc de la priver d'un quatrième mandat.

«Palpitant jusqu'à la dernière seconde»

Le patron du SPD, après avoir voté dans sa ville de Würselen, a admis que le scrutin s'annonçait «palpitant jusqu'à la dernière seconde» et que son résultat ne sera pas sans effet sur les élections générales.

«Le résultat d'aujourd'hui sera avant tout celui des élections régionales en Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais c'est un scrutin qui va influencer l'ambiance (en vue des législatives), il n'y a pas à discuter», a-t-il dit. Le dirigeant de la CDU locale, Armin Laschet a lui souligné que les siens ont «une vraie chance de gagner».

A la mi-journée la participation était de 33,6%, en hausse par rapport au 29,5% de 2012.

Avantage Merkel

Jusqu'ici, pour la chancelière et ses amis, le scrutin rhénan s'annonce plutôt bien: les deux rivaux sont au coude-à-coude selon les derniers sondages, alors qu'en 2012 les sociaux-démocrates devançaient les conservateurs de 13 points.

Pour le SPD la victoire est essentielle. Après deux défaites ce printemps lors de régionales en Sarre et au Schleswig-Holstein, un troisième échec de rang, dans un fief historique cette fois-ci, hypothéquerait sérieusement les chances aux élections générales du parti du centre-gauche, notent médias et analystes.

Un succès pourrait aussi aider à relancer la campagne de l'ex-président du Parlement européen, aujourd'hui distancé dans les sondages par Angela Merkel, alors qu'il y a quelques semaines encore, dans la foulée de l'annonce de sa candidature, il semblait en mesure de damer le pion à l'inoxydable chancelière. (ats/nxp)