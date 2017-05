La Toile a été intraitable avec Marine Le Pen

A quatre jours du second tour de la présidentielle française, le débat télévisé de ce 3 mai entre les deux finalistes, le centriste Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen, a très souvent viré à la cacophonie et au pugilat verbal.

Selon un sondage auprès d'un échantillon de téléspectateurs interrogés à l'issue du débat, 63% considèrent que Emmanuel Macron s'est montré le plus convaincant, contre 34% pour Marine Le Pen, des chiffres qui recoupent à peu près les intentions de vote pour dimanche annoncées par plusieurs sondages. Selon BFMTV, la présidente du FN a même perdu des voix chez ses électeurs du premier tour.

#Debat2017 Macron ou Le Pen ? Qui a été le plus convaincant hier soir ? pic.twitter.com/tw1sZHJY1U — BFMTV (@BFMTV) 4 mai 2017

Pour beaucoup, la candidate d'extrême droite n'a cessé de répondre aux questions des deux journalistes en démolissant les précédents quinquennats ou en étrillant le programme d'Emmanuel Macron. Et quand elle s'est lancée sur des débats de fond, Marine Le Pen a souvent affirmé des faits qui étaient faux, selon cet article du Monde.

19 intox de Marine Le Pen dans son débat avec Emmanuel Macron https://t.co/Ymty3qTy2r pic.twitter.com/liycReOrJf — Les Décodeurs (@decodeurs) 4 mai 2017

Sur Twitter, les anti-Le Pen n'ont pas manqué de relever la performance décevante de la présidente du Front National, tandis que d'autres, qui pensaient pourtant voter pour elle, pourraient bien faire machine arrière dimanche.

Qu'elle a été mauvaise! Brouillonne, agressive, sarcastique. Comment imaginer une telle personne Présidente de la République ? — Alain Juppé (@alainjuppe) 4 mai 2017

"Mon programme ? Oui oui j'y viens mais vous saviez que Monsieur Macron a eu une amende pour conduite avec un rétroviseur cassé en 1996 ?" pic.twitter.com/VCr2qFEv0d — Caustique Twitto (@Freezze) 3 mai 2017

- Quel est votre programme ?



- M.Macron est un banquier.



- Que proposez-vous pour le chômage ?



- M.Macron est un banquier.#2017LeDebat pic.twitter.com/9Mjcto4aMp — 7 (@dacosta_b) 3 mai 2017

C'est mon 3e débat présidentiel (dont 2 avec Sarkozy) Je n'ai jamais vu autant de trucs faux que ce que sort Marine Le Pen ce soir. — Samuel Laurent (@samuellaurent) 3 mai 2017

Bientôt 30 min de débat. Marine Le Pen n'a encore rien proposé. Que des agressions. #2017LeDebat — Rubin Sfadj (@rubin) 3 mai 2017

On fait un jeu à boire ?

Quand Marine le Pen fait une proposition concrète, on boit.

Normalement, on rentre tous en voiture. #2017LeDébat — Alain Mattei (@AlainMattei) 3 mai 2017

Marine Le Pen ne parle à aucun moment du fond. Jamais. Seule stratégie : être ultra agressive pour essayer de faire péter un cable à Macron — Hugo Clément (@hugoclement) 3 mai 2017

"@MLP_officiel a été nulle du début à la fin. Je voulais voter pour elle mais là c'est pas possible" Damien ???? #BourdinBDV #BourdinDirect — Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_RMC) 4 mai 2017

Si Marine Le Pen a encore 40% des voix dimanche, après le spectacle de ce soir, c'est à désespérer de l'humanité. — pierre haski (@pierrehaski) 3 mai 2017

Image exclusive de Marine Le Pen sortant du studio apres les punchlines de Macron lors des 15 dernières minutes du #Debat2017 pic.twitter.com/56mh7que2a — Thomas Villechaize (@TomVillechaize) 3 mai 2017

Toujours en désaccord avec le projet de #macron mais celui de #MarineLePen c'est la sous France pour tous #DEBAT — Corbiere Alexis (@alexiscorbiere) 3 mai 2017

Côté Marine Le Pen, des mois de louvoiement et de bricolage sur l'euro, faute d'oser trancher entre ses conseillers. Ce soir, ça se paie. — Dominique Albertini (@dom_albertini) 3 mai 2017

Chère .@MLP_officiel , le Brexit n'a pas encore eu lieu: c'est en mars 2019. — Jean Quatremer (@quatremer) 3 mai 2017

Marine Le Pen vient donc dire que la Grande-Bretagne va mieux depuis qu'elle a quitté l'euro... Là, j'avoue, je m'incline...????#Debat2017 — Renaud Dély (@RenaudDely) 3 mai 2017

Marine Le Pen vient de signer la meilleure vanne de la soirée pic.twitter.com/glnZhM5iKJ — Paul Aveline (@PaulAveline) 3 mai 2017

(nxp)