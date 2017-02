La Turquie limoge 4500 fonctionnaires

Les autorités turques ont limogé près de 4464 fonctionnaires supplémentaires dans le cadre des purges lancées après la tentative de coup d'Etat en juillet, selon un décret-loi publié mardi soir. Parmi elles figurent 2585 employés du ministère de l'éducation.

893 autres étaient membres de la gendarmerie, 10 de la cour de cassation, 10 autres du haut conseil électoral et 88 de la chaîne de télévision publique TRT.

Parmi des fonctionnaires limogés se trouvent également 330 universitaires membres du conseil de l'enseignement supérieur (YÖK), dont Ibrahim Kaboglu, l'un des spécialistes de droit constitutionnel les plus réputés du pays.

Ces mesures sont prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré après la tentative de putsch du 15 juillet. Les autorités turques accusent Fethullah Gülen, un prédicateur exilé aux Etats-Unis, d'avoir ourdi le coup de force, ce que l'intéressé dément.

Dizaines de milliers d'arrestations

Depuis le coup d'Etat manqué, plus de 41'000 personnes ont été arrêtées en Turquie et plus de 100'000 limogées ou suspendues, notamment des professeurs, des policiers et des magistrats. Des dizaines de médias et d'associations ont par ailleurs été fermés et de nombreux journalistes licenciés.

D'une ampleur inédite en Turquie, ces purges suscitent l'inquiétude des partenaires occidentaux d'Ankara et d'organisations de défense des droits de l'homme, qui redoutent que l'état d'urgence ne serve de prétexte pour réprimer toute voix dissidente.

Cette inquiétude est d'autant plus forte que la Turquie se prépare à un référendum, sans doute en avril, sur une révision constitutionnelle renforçant considérablement les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. L'opposition dénonce un contexte défavorable au débat démocratique, en plein état d'urgence.

Double menace

Les autorités turques affirment pour leur part que ces mesures d'exception sont nécessaires pour éliminer les risques de sédition et faire face à la double menace «terroriste» de l'Etat islamique (EI) et du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le pays a été frappé depuis plus d'un an et demi par une vague sans précédent d'attentats qui ont notamment frappé Istanbul et Ankara et fait des centaines de morts. (ats/nxp)