La fronde des maires de la France rurale

Ils en ont «ras-le-bol»! De nombreux maires de petites villes et villages de France s'insurgent dans un mouvement de révolte inédit contre la «médiocrité des candidats» à l'élection présidentielle d'avril-mai.

Les prétendants à la course à l'Elysée ont jusqu'au 17 mars pour récolter 500 parrainages de députés, sénateurs, maires ou membres de conseils régionaux et départementaux pour valider leur candidature.

C'est sur les petits élus locaux que la pression est la plus forte, parce qu'ils constituent le plus important vivier de soutiens pour les candidats. Et ce sont eux qui rechignent aujourd'hui à prendre parti.

«En 28 ans de mandat, je n'ai jamais vu des réticences de cette ampleur» ni autant de «désapprobation de la vie politique» venant des élus ruraux, explique à l'AFP Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France et maire d'une petite commune du centre du pays.

«Aux précédentes élections, on pouvait dire que les maires ruraux étaient plutôt fiers de participer à cette construction démocratique. Maintenant, c'est l'inverse: ils se recroquevillent et prennent de la distance par rapport à ce jeu».

Désaffection générale

Cette fronde s'inscrit dans une désaffection générale à l'égard de la vie politique en France: seuls 11% des Français assurent ainsi faire confiance aux partis politiques, selon une étude de janvier 2017.

«Il y a un ras-le-bol général de la politique. Dans le milieu rural particulièrement, parce que l'Etat y néglige la population» qui y vit, confirme Michel Fournier, maire d'un village dans l'est. Le vote pour le Front national, parti d'extrême droite dirigé par Marine Le Pen, «va encore progresser», craint-il.

Les feuilletons judiciaires concernant certains prétendants n'arrangent rien. Le candidat de la droite François Fillon est empêtré depuis un mois et demi dans une affaire d'emplois fictifs impliquant sa famille qui lui a fait perdre beaucoup de popularité. Mercredi il a annoncé qu'il resterait candidat «jusqu'au bout» malgré sa prochaine inculpation.

Plusieurs des proches de Marine Le Pen ont été inculpés par la justice, dans des affaires de financement des campagnes électorales du Front national ou d'emplois présumés fictifs d'assistants de députés au Parlement européen - sans que cela l'empêche d'ailleurs de caracoler en tête des sondages pour le premier tour du 23 avril.

«Le grand bazar»

«Vu la médiocrité des candidats, ça me pose un vrai problème. Pas un qui propose un programme sérieux pour le pays», fustige Gérard Seigle-Vatte, maire d'un village d'un millier d'habitants dans le centre-est.

«Et puis, il y a les affaires. Marine Le Pen se croit au-dessus des lois, François Fillon continue de faire campagne malgré les casseroles. On n'a plus confiance, les électeurs non plus. Mes adjoints sont d'accord avec moi, c'est le grand bazar», ajoute-t-il. Egalement en cause, les nouvelles dispositions qui régissent l'élection présidentielle, et notamment le fait que les noms des élus et des candidats qu'ils ont parrainés seront désormais rendus publics.

«La pression sur les maires est telle qu'ils ou elles ne peuvent accorder leur parrainage librement en raison des retombées négatives qu'ils ou elles pourraient subir», ont dénoncé la semaine dernière six petits candidats à l'élection. Ces derniers rappellent que «l'acte de parrainage n'a pas de valeur de soutien», mais permet de «stimuler une démocratie active».

Certains élus de petites communes ont néanmoins choisi de parrainer un candidat, parfois en se pinçant un peu le nez. Hubert Lefevre, maire d'une petite commune en Normandie (nord-ouest), trouve ainsi que «dans le flou artistique dans lequel on est, il faut se donner les moyens de donner le choix aux électeurs». (ats/nxp)