La guérilla de l'ELN suspectée après l'explosion

L'ELN, dernière guérilla active en Colombie et avec laquelle le gouvernement est en train de négocier la paix, est le principal suspect dans l'explosion qui a fait 26 blessés dimanche à Bogota, a affirmé le maire lundi. «Oui, c'est une des principales hypothèses», a déclaré au micro de la radio RCN le maire de la capitale colombienne, Enrique Peñalosa.

Selon le maire, l'explosion de dimanche présente des similitudes avec des événements similaires survenus à Bogota par le passé et qu'il attribue à l'Armée de libération nationale (ELN).

Le gouvernement colombien et cette guérilla ont entamé le 7 février des pourparlers officiels en Equateur visant à mettre un terme à plus d'un demi-siècle de conflit armé, après l'accord avec l'autre guérilla des Farc. «S'ils (ELN) veulent influencer d'une quelconque façon le processus de négociations, nous devons être très attentifs car ils pourraient commettre d'autres attentats», selon M. Peñalosa. De son côté, l'ELN a nié son implication lundi sur Twitter.

Au moins 26 personnes, pour la plupart des policiers, ont été blessées dimanche dans une explosion criminelle près des arènes de Bogota. Des corridas controversées ont repris en janvier dans ces arènes après quatre ans d'interruption. La bombe, déclenchée à l'aide d'un téléphone portable, comportait des morceaux de métal, selon la police.

An explosion near a bullring in Bogota, Colombia injures at least 31 people, many of them policemen, reports say https://t.co/8LYNtCdqc6 pic.twitter.com/UXYPoNFgeX