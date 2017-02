La justice poursuit son enquête sur Fillon

Les investigations contre le candidat de la droite à l'élection présidentielle française vont se poursuivre.

Le procureur financier du Parquet national financier (PNF) précise dans un communiqué que l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) lui a remis mercredi les premiers résultats de l'enquête préliminaire. Cette enquête, ouverte le 25 janvier, concerne des faits «susceptibles d'être qualifiés de détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recels de ces délits, mettant en cause, notamment, M. et Mme Fillon», rappelle-t-il.

«En tant qu'autorité de poursuite, il est de mon devoir d'affirmer que les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite de la procédure», ajoute Eliane Houlette, la procureure. «Les investigations vont se poursuivre dans le strict respect des règles qui gouvernent le code de procédure pénale».

Plusieurs options

«La seule mission du parquet national financier est d'appliquer la loi, fondement du pacte démocratique», conclut-elle. La procureure répondait ainsi aux accusations d'illégitimité portées contre cette instance de lutte contre la corruption par le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Ses avocats ont répété ces derniers jours que les emplois dont ont bénéficié son épouse et deux de ses enfants étaient légaux et expliqué que le PNF n'était pas compétent.

Les options dont dispose le PNF sont un classement sans suite s'il estime à la fin de son enquête que les délits ne sont pas constitués ou la transmission du dossier au parquet de Paris s'il considère qu'il n'est pas compétent. Il peut aussi ouvrir une information judiciaire, et confier l'enquête à des juges d'instruction, ou directement renvoyer devant le tribunal correctionnel une ou plusieurs des personnes visées par l'enquête.

Celui que tous les sondages donnaient favori à l'élection des 23 avril et 7 mai a chuté dans les intentions de vote à la suite de révélations de la presse sur les salaires touchés par son épouse Penelope comme attachée parlementaire. François Fillon, qui a fait campagne sur le thème de la probité, a promis plusieurs fois qu'il se retirerait de la course s'il était mis en examen. (ats/nxp)