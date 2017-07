La maire de Paris primée par DiCaprio

«Je suis honorée et je tiens à le partager avec toute mon équipe à Paris et avec tous les maires membres du C40 qui agissent dans leurs villes pour protéger l'environnement», a déclaré Anne Hidalgo, lors du gala de charité de la fondation de Leonardo DiCaprio.

Ce prix, remis mercredi à Saint-Tropez par l'acteur étasunien lors du quatrième gala de sa fondation, «salue son engagement à faire de Paris la capitale de la transition énergétique et à agir avec détermination à l'échelle mondiale en faveur de l'application de l'Accord de Paris», selon un communiqué.

Congratulations to @Anne_Hidalgo , who has received the @LeoDiCaprio Foundation award for "New World Leadership" https://t.co/2tivCmKsoJ pic.twitter.com/eyjKheugzh

Leonardo DiCaprio, ambassadeur de l'ONU pour le Climat, a créé en 1998 la Fondation Leonardo DiCaprio (LDF) qui soutient les organisations dédiées à la protection de l'environnement.

Fonds vert

La mairie de Paris est à l'initiative de la création d'un fonds vert, indépendant de la capitale, qui rassemblera les investissements privés et les «injectera dans les entreprises innovantes contribuant à la transition écologique» dans les secteurs des déchets, de l'air ou des énergies renouvelables, notamment, selon la Ville.

Par ailleurs, Mme Hidalgo préside le C40, un réseau de 91 villes engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, dont une douzaine de métropoles américaines.

We must continue to fight climate change. Educate yourself and see An Inconvenient Sequel. https://t.co/R3YvFooHo6 #BeInconvenient pic.twitter.com/DhyrsOhwaZ