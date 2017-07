La plus grande raffinerie d'Europe prend feu

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans la raffinerie Shell de Rotterdam aux Pays-Bas, la plus importante d'Europe, entraînant l'arrêt d'une partie du site. «Le feu a pris cette nuit dans une centrale électrique à haute tension de la raffinerie Shell Pernis de Rotterdam», a déclaré un porte-parole de Shell à l'AFP. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers au petit matin, peu avant 6h00 locales, mais de gigantesques flammes étaient encore visibles de très loin au-dessus de la raffinerie.

«Plusieurs unités sont à l'arrêt et, pour des raisons de sécurité, nous brûlons à la torche les gaz restants à l'intérieur», a expliqué le porte-parole, ajoutant que ce processus était «totalement contrôlé» et que la société «essaie de limiter ce brûlage pour ne pas trop déranger les habitants des alentours.»

Shell Pernis à Rotterdam est, avec environ 60 usines, la plus grande raffinerie d'Europe. L'incendie pourrait être dû à un court-circuit selon des médias locaux. Une information non confirmée par Shell, qui «attend d'en savoir plus sur les circonstances de l'incident.» Selon le responsable de la sécurité régionale, il n'y a pas trace de dégagement de produits toxiques dans la fumée, mais il peut y avoir de la suie dans l'air.

«Chaque incident en est un de trop»

«Chaque incident en est un de trop. Notre priorité est de sécuriser le site», a fait savoir le porte-parole de la société, conscient de l'inquiétude que suscite dans la région une grande boule de feu «impressionnante» au-dessus de la raffinerie. Shell n'était pas encore en mesure de déterminer les dégâts dimanche, ni quand la raffinerie serait de nouveau pleinement en fonction.

«La mise à l'arrêt et la remise en marche des unités peut prendre plusieurs heures, voire même un jour pour certaines», a expliqué le porte-parole de la société. «Ce ne sont pas des cafetières que l'on allume ou que l'on éteint en un claquement de doigt.» (afp/nxp)