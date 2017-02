La police tire pour stopper un camion plein de gaz butane

Les policiers ont dû tirer mardi à Barcelone (nord-est de l'Espagne) sur un camion transportant du gaz butane pour arrêter son conducteur de nationalité suédoise, engagé à contresens sur un boulevard périphérique, a-t-on appris auprès de la police régionale. Le camion avait auparavant été volé, ont indiqué à l'AFP des sources à la mairie de Barcelone, deuxième ville d'Espagne.

«Nous avons arrêté une personne de nationalité suédoise, qui roulait à contresens» au volant «d'un camion chargé de bouteilles de butane», a indiqué à l'AFP un porte-parole des Mossos d'Esquadra, la police catalane.

Selon Juan Ignacio Zoido, ex-ministre de l'intérieur (2011-2015), le conducteur du camion fou aurait des antécédents psychiatriques.

Tentative d'attentat?

«Pendant l'arrestation, il y a eu des tirs», a simplement ajouté ce porte-parole, sans vouloir donner de détails avant une conférence de presse prévue à la mi-journée. La police n'a pas précisé s'il s'agissait d'un simple vol ou d'une tentative d'attentat.

Sur place, le petit camion blanc, chargé de dizaines de bouteilles de gaz, apparaissait avec le pare-choc cassé et au moins un impact de balles dans le pare-brise, a constaté un journaliste de l'AFP, à une sortie du boulevard périphérique entourant la ville, la Ronda littoral. Plusieurs bouteilles de gaz étaient dispersées autour.

Police in #Barcelona have shot at and arrested the driver of a stolen truck. It was heading towards the centre full of gas canisters. pic.twitter.com/pcvkrTPUgp