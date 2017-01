La possession d'animaux sauvages interdite

Les autorités des Emirats arabes unis ont interdit la possession d'animaux sauvages, a rapporté mercredi la presse. Dans ce pays du Golfe, des léopards, des lions ou des guépards sont élevés par des particuliers.

La nouvelle loi interdit la transaction ou la possession de «toutes les espèces d'animaux sauvages et domestiques mais dangereux», indique le quotidien «Gulf News». Il ajoute que seuls les zoos, les parcs naturels, les cirques et les centres d'élevage et de recherche peuvent les garder.

«Quiconque sort en public avec un léopard, un guépard ou tout autre type d'animaux exotiques sera condamné à une peine de prison allant jusqu'à six mois et à une amende» allant jusqu'à 500'000 dirhams (140'000 francs suisses), précise le journal.

Ceux qui utilisent des animaux sauvages pour «terroriser» d'autres personnes seront passibles d'une peine de prison ou d'une amende allant jusqu'à 700'000 dirhams (196'000 francs suisses), rapporte pour sa part le quotidien «Al-Ittihad».

Permis pour les animaux

Des images choquantes postées sur des réseaux sociaux montrent des habitants des Emirats et d'autres monarchies du Golfe jouant dans leurs jardins privés avec des lions et des léopards domestiqués. D'autres conduisent leur véhicule avec des guépards dangereux placés sur le siège passager.

En octobre, une vidéo, largement regardée, a montré cinq tigres errant sur une place avec en arrière plan Burj Al-Arab, le luxueux hôtel de Dubaï.

Par ailleurs, la nouvelle loi oblige les propriétaires de chiens d'obtenir un permis pour leurs animaux et de les garder en laisse en public, sous peine d'une amende de 100'000 dirhams (28'000 francs suisses). (ats/nxp)