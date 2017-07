La réforme de santé se retrouve menacée

Les républicains américains voient l'avenir de leur réforme du système de santé continuer de s'obscurcir, après que trois de leurs sénateurs ont menacé jeudi de s'opposer à une abrogation partielle de l'Obamacare, si la Chambre des représentants ne se montre pas plus ouverte à des négociations avec le Sénat.

Cette annonce faite par les sénateurs Lindsey Graham, Ron Johnson et John McCain fragilise encore plus un parti républicain déjà profondément divisé sur la question du remplacement de la couverture santé mis en place par le président Barack Obama. Les trois hommes s'opposent à une option surnommée «l'abrogation a minima», qui devait être discutée puis votée au Sénat jeudi ou vendredi.

Ce projet prévoit de supprimer plusieurs mesures mises en place par l'Obamacare, comme l'obligation faite aux particuliers de souscrire à une assurance-santé sous peine d'amende, et celle faite aux entreprises de proposer une couverture à leurs salariés. Cette réforme réduite éliminerait également une taxe sur les fabricants d'équipements médicaux, mais maintiendrait plusieurs pans de la loi passée par le président démocrate.

Peur d'un vote en l'état

Les républicains ne comptaient pas faire de ce projet une loi à part entière, mais entendaient plutôt l'utiliser comme base de négociations dans les allers-retours avec la Chambre des représentants. Mais certains sénateurs républicains ont pris peur que la Chambre des représentants ne change d'avis et ne vote le projet en l'état, ce qui l'enverrait automatiquement devant le président Trump, qui n'aurait plus qu'à promulguer la loi.

«Je crains, comme d'autres, que la Chambre ne vote ce texte, ce projet a minima , et que, étant donné que c'est mieux que rien, cela finisse sur le bureau du président», a déclaré Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, devant les journalistes. «Juste parce qu'il faut qu'on produise quelque chose, je ne vais pas voter pour un projet de loi qui résulte d'une mauvaise politique générale et qui a été aussi mal amené», a-t-il ajouté en qualifiant le texte de «désastre».

Cela fait trois jours que les républicains - qui contrôlent pourtant les deux chambres du Congrès américain - sont embourbés dans le débat après avoir prolongé exprès la session parlementaire pour tenter enfin de trouver un compromis entre l'aile la plus conservatrice du parti et les modérés.

Marathon législatif

La plupart des 100 sénateurs présents et préparés pour un marathon législatif qui devait les tenir éveillés toute la nuit n'avait même pas pu consulter le texte sur lequel ils devaient voter. Leurs regards étaient tournés vers Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat, qui semblait toujours être en train d'improviser un texte, quelques heures avant que ce dernier ne passe au vote.

Donald Trump est particulièrement sensible a l'issue de ce texte, lui qui a mis tout son poids pour tenir sa promesse d'en finir avec Obamacare, maniant tour à tout la flatterie et la menace. «Allez les sénateurs républicains, vous pouvez y arriver avec le système de santé», a-t-il tweeté jeudi matin pour les encourager.

Come on Republican Senators, you can do it on Healthcare. After 7 years, this is your chance to shine! Don't let the American people down!