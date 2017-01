La reine dit cohabiter avec des «fantômes»

La reine Silvia de Suède assure que le château de Drottningholm près de Stockholm où elle vit est hanté. Mais elle précise qu'il s'agit de «fantômes très amicaux», selon un documentaire dont des extraits ont été diffusés mardi par la télévision publique.

«Il y a de petits amis (...) des fantômes. Ils sont tous très amicaux, mais quelquefois, vous sentez que vous n'êtes pas complètement seul», raconte la reine, âgée de 73 ans.

«C'est vraiment excitant. Mais vous n'avez pas peur», précise la souveraine, fille d'une Brésilienne et d'un homme d'affaires allemand.

Autres rumeurs

Et la soeur du roi, la princesse Christina, n'est pas loin de penser la même chose sur le château de Drottningholm, résidence du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia, construit au XVIIe siècle sur l'île de Lovon et inscrit au patrimoine de l'Unesco.

«Il y a beaucoup d'énergie dans cette maison. Ce serait étrange qu'elle ne prenne pas une telle forme», avance-t-elle dans le même documentaire, qui sera diffusé intégralement jeudi.

La Suède, où la majorité des habitants se considèrent comme des «athées convaincus», n'est pas une terre de superstitions, même si d'autres rumeurs de châteaux hantés y circulent. (ats/nxp)