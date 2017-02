La trêve ouvre la voie à un retrait des armes lourdes

Le cessez-le-feu entre l'armée ukrainienne et les rebelles séparatistes prorusses semblait être respecté lundi. Les deux camps reconnaissaient que la trêve était respectée par l'autre, ce qui pourrait ouvrir la voie à un retrait «synchronisé» de l'artillerie lourde de la ligne de front au bout de 24 heures.

«Si les Ukrainiens se retirent, nous le ferons aussi», a déclaré lundi Edouard Bassourine, un dirigeant séparatiste prorusse. L'annonce du cessez-le-feu avait été faite samedi soir par les chefs de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et ukrainienne, Pavlo Klimkine.

L'armée ukrainienne a cependant annoncé dans la matinée la mort d'un de ses soldats avant d'observer une «baisse significative» des tirs rebelles. «Nous avons enregistré douze attaques de l'ennemi mais, pour l'instant, il n'a pas eu recours aux armes lourdes», a précisé le porte-parole de l'armée ukrainienne Oleksandr Motuzyanyk.

Poutine divise

Les deux camps paraissent cependant très éloignés d'une normalisation après l'ordre de Vladimir Poutine de reconnaître «temporairement» les passeports émis par l'administration séparatiste de l'autoproclamée république populaire de Donetsk.

Le président russe a ordonné aux autorités russes de reconnaître les documents d'identité, diplômes, certificats de naissance et de décès et cartes d'immatriculation des véhicules délivrés par les autorités des régions de Donetsk et Louhansk, contrôlées par les séparatistes.

Cette législation, a précisé le Kremlin, restera en place jusqu'à un «règlement politique de la situation».

Lundi, la diplomatie russe a indiqué que cette décision était conforme au droit international, «qui n'interdit pas la reconnaissance de documents nécessaire à l'application des droits et libertés garantis par les autorités qui ne sont pas reconnues internationalement».

«Violation du droit international»

Ce décret «temporaire» a aussitôt suscité l'indignation de Kiev. «Il s'agit d'une nouvelle preuve de l'occupation russe et des violations par la Russie du droit international», a martelé le président ukrainien Petro Porochenko, qui a dit en avoir informé le vice-président américain Mike Pence, de passage en Europe.

Berlin a estimé lundi «inacceptable» la décision du Kremlin. Paris adopte la même position. La France dénonce une violation de l'esprit des accords de Minsk censés permettre une réunification de l'Ukraine en contrepartie d'une autonomie accrue accordée à l'Est russophone.

Etrange marché

En outre, des bruits couraient à Washington sur un plan parallèle de paix pour l'Ukraine, selon le «New York Times». Moscou a indiqué ne pas être au courant de ce plan. qualifié même d'«absurde» car l'un des points prévoit la location de la Crimée pendant 50 ou 100 ans par la Russie.

Sergueï Lavrov a souligné, non sans ironie, qu'il «est impossible de se louer à soi-même» un territoire tel que la Crimée. Ce plan décrit aussi la possibilité de lever les sanctions contre Moscou, en contrepartie d'un retrait des troupes russes de l'Est de l'Ukraine. (ats/nxp)